宏福苑火災｜屋宇署停30工程兩涉塑膠板　28項目承建商為宏業建築

宏福苑發生五級大火，死傷慘重，廉署及警方早前拘捕工程承辦商宏業建築工程有限公司的3名負責人。屋宇署周六晚上（29日）表示，已暫停宏業負責的28個私樓工程項目，另外暫停兩個在私樓維修中使用塑料膠板的項目，已要求相關承建商移除塑膠板。上述30個項目需進行獨立安全審核，並向署方提交改善方案及落實措施後，署方才決定允許復工與否。



宏福苑大火，有消防處人員及警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員，分別檢走棚網、發泡膠板、膠管、帆布等工程物料。（資料圖片 / 鄧栢良攝）

屋宇署表示，因宏業保障工地安全的能力缺乏信心，故暫停宏業負責的28個項目定。署方認為，大埔宏福苑五級火警揭示宏業在地盤安全管理有嚴重缺失，包括使用大量發泡膠板遮封維修樓宇的窗戶。屋宇署根據《建築物條例》第23（1）（b）（iii）條向宏業發出命令，即時暫時停止由宏業工程、當中11項是由宏業作為註冊承建商的私人樓宇維修工程，其餘17項是由宏業作為註冊承建商的加建及改建工程。

此外，屋宇署巡查時發現兩項樓宇维修工程以塑膠板遮封窗戶，包括北角富澤花園，項目註冊承建商為源發建築工程有限公司，宏業為項目經理；以及中環中旅大廈的樓宇維修工程，項目註冊承建商為富林工程營造有限公司。屋宇署周五（28日）已要求該兩個註冊承建商移除塑膠板，以及暫停工程，會諮詢法律意見考慮法律懲處。

屋宇署除了發出暫時停工命令外，已要求上述承建商為項目進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待審視及確信其具備有效的安全管理系統，才會考慮讓承建商恢復進行工程。

署方表示，暫時停工是要更好保障工人和用戶的安全。至於對工程進度的影響，取決於承建商是否能夠盡快落實令屋宇署信納的工地安全計劃。

截至周六(29日)，屋宇署已特別巡查250幢進行外牆維修的樓宇，並向有棚網的樓宇取樣檢驗。如發現再有樓宇使用發泡膠或塑膠板遮封窗戶，或抽查檢驗結果顯示棚網不符合阻燃標準，會向外公布跟進行動。