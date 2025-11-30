宏福苑火災｜市民排隊封鎖線前獻花悼死者　隊尾行至隊頭要15分鐘

今日（30日）是大埔宏福苑五級火災後首個周日，大批市民到宏福苑附近的廣福邨獻花悼念死難者。下午近3時，在火災現場對出的廣福休憩處，封鎖線前出現一片花海，悼念遇難居民，不少花束上均貼有「願逝者安息」的字句，亦有林林總總的留言。



現場所見，排隊獻花的人士目測有數千人，人龍一直沿林村河，延伸至寶鄉橋下，沿途不乏剛來的市民走至隊尾，加入隊伍，由隊尾行至隊頭，足足要15分鐘。下午約4時半，另一條人龍龍尾更遠至太和邨，距離約1.6公里，步行需時22分鐘。



今日是大埔火災後首個周日，大批市民到宏福苑附近的廣福邨獻花悼念死難者。（夏家朗攝）

大批市民獻花悼念死難者。（夏家朗攝）

花朵上有林林總總的標語，包括「要檢討嘅唔係竹棚，而係個制度」。（夏家朗攝）

排隊獻花的人士目測有數千人，人龍一直沿林村河，延伸至寶鄉橋下。（夏家朗攝）

封鎖線前出現一片花海 市民留言：痛

下午近3時，在火災現場對出的廣福休憩處，封鎖線前出現一片花海。不少花束上均貼有「願逝者安息」的字句，亦有林林總總的留言，包括「要檢討嘅唔係竹棚，而係個制度」、「公義何在?」，和言簡意賅的一個「痛」字；亦有人寫上給死難者的話。另外有人以「memo紙」抒發心中所想。

不少花束上均貼有「願逝者安息」的字句。（夏家朗攝）

花朵上有林林總總的標語，包括言簡意賅的一個「痛」字。（夏家朗攝）

有人寫上給死難者的話。（夏家朗攝）

有人以「memo紙」抒發心中所想。（夏家朗攝）

現場所見，排隊獻花的人士目測有數千人，很多一家大小一同到場。人人神情哀傷，不少人忍不住拭淚。

記者由隊尾行至隊頭、及由隊頭行至隊尾，都是需要15分鐘，可見人龍有多長。

很多人一家大小一同到現場。（夏家朗攝）

很多一家大小一同到現場。（夏家朗攝）

很多一家大小一同到現場。（夏家朗攝）

很多一家大小一同到現場。（夏家朗攝）

不少人忍不住拭淚。（夏家朗攝）

遇難者中，有多名菲律賓及印尼外傭，不少外傭趁周日放假，到場悼念「同鄉」，除本本邨及大埔區的，也有區外傭專程到來，追悼逝者。

來自印尼、在港任職家僱兩年半的Pitasari事發的時候帶著行動不便、八十多歲的婆婆逃生。（何頴賢攝）

悼念名中有多名菲律賓及印尼外傭。（夏家朗攝）

18區弔唁處位置在哪裏？

簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至下午9時。弔唁處地點如下：

中西區：西營盤社區綜合大樓 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓

灣仔：摩頓臺活動中心 銅鑼灣銅鑼灣徑20號

東區：北角社區會堂 北角渣華道123號

南區：華貴社區中心 奇力灣華貴邨

九龍城：紅磡社區會堂 紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下

觀塘：觀塘社區中心 觀塘翠屏道17號

深水埗：荔枝角社區會堂 深水埗荔枝角道863號泓景臺地下（面向深盛路入口）

黃大仙：黃大仙社區中心 黃大仙正德街104號

油尖旺：梁顯利油麻地社區中心 油麻地眾坊街60號

離島：香港教育工作者聯會黃楚標中學 東涌富東邨第3期第10區

葵青：荔景社區會堂 葵涌荔景山路205號

北區：和興社區會堂 粉嶺和鳴里7號地下

西貢：至善活動中心 將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下

沙田：隆亨社區中心 沙田隆亨邨

大埔：富亨鄰里社區中心多用途禮堂 大埔富亨邨第四期

荃灣：西樓角花園多用途活動室 荃灣西樓角路

屯門：兆麟社區會堂 屯門兆麟街19號

元朗：朗屏社區會堂 元朗朗屏邨

悼念現場無分國籍。（夏家朗攝）

悼念現場無分國籍。（夏家朗攝）

更多現場情況：



+ 6