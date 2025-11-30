宏福苑大火｜逾千名市民赴大埔獻花　人龍長達1.5公里

大埔宏福苑五級大火至今造成逾百人死亡，今（30日）午繼續有約1500名市民到廣福休憩處獻花，人龍長達1.5公里。獻花市民從不同地區特地前來悼念死難者，他們不怕等候時間長，道：「唔緊要，我覺得呢個係一個心意」亦有家長帶同女兒前來獻花，希望女兒能夠從中學習。



從上水到場獻花的鄧同學表示，目睹火災中有中學生離世，「其實我個心都比較難受」，因為大家都是同齡人，能夠感同身受，若自己有朋友不幸離世，都一樣難受。被問到或需排隊1至2小時，鄧同學指，「唔緊要，我覺得呢個係一個心意。」

從上水到場獻花的鄧同學（右）表示，目睹火災中有中學生離世，「其實我個心都比較難受」。（馬耀文攝）

從沙田前來的黃先生帶同女兒一同獻花，他表示，在火災中離世的人好悲慘，女兒亦得悉災難，「都會有唔舒服，希望佢（女兒）可以學習到。」

從沙田前來的黃先生帶同女兒一同獻花。（馬耀文攝）

印尼華僑林小姐特地從屯門前來獻花。她表示，之前在大埔居住了30多年，對事件感到好傷心，期望傷者早日康復，家人走出悲哀，又指消防員好辛苦，感謝他們「用命救人」。對於排隊時間長，她認為「無所謂啦。」