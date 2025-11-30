宏福苑大火｜市民陸續獻花、留心意卡悼念　老婦談好友死訊拭淚

大埔宏福苑五級大火造成128人死傷，今（30日）早大批市民到廣福休憩處，獻花及寫心意卡，悼念火災死難者。



居住在廣福邨的羅婆婆，今亦到場悼念，希望她3名逝去的好友安息，又希望家屬「好好保重自己身體，好好地生活，繼續活下去。」



羅婆婆事發時在廣福邨直擊宏福苑的熊熊大火，想起其3名好友住在宏福苑，她飲泣稱「啲火燒到嗰到（好友住所）」，後來透過醫生得知3人已過世，十分難過。（黃學潤攝）

宏福苑對開的公園，擺滿由市民悼念死難者獻上的花束，燈柱和石壆等位置亦貼有市民留下的字句。大埔區居民鄭先生及其婆婆到場悼念，婆婆直指感到十分傷感，希望留下少少心意，兩人獻花及留下心意卡。

居住在廣福邨的羅婆婆表示，有認識數十年的朋友在大火中離世，難掩哀傷：「我知道我有3個朋友走咗啦，我哋望過嚟睇見好可憐，著火燭就燒到嗰度」，期間不斷拭淚指：「佢哋走咗我都唔知呀，後來搵佢電話搵唔到，後來啲人話佢哋走咗啦」。

她希望死者家屬好好保重自己身體，「好好地生活，繼續活下去。」

婆婆直指感到十分傷感，希望留下少少心意，兩人獻花及留下心意卡。（黃學潤攝）

