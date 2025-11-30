宏福苑火災｜新田部屋招義工安裝床架？信義會稱不實：義工已足夠

受宏福苑火災影響，約1,900戶災民將獲安置於過渡性房屋等地。其中由香港信義會營運的新田部屋，近日有人在網上招募義工於今天（30日）到場安裝床架。信義會指屬不實消息，現階段已有足夠義工，呼籲大眾切勿誤信網上流傳內容。



近日有人在網上招募義工到新田部屋安裝床架。（penny.sun Threads相片）

近日有人在網上招募義工到新田部屋安裝床架，信義會指屬不實消息，現階段已有足夠義工，呼籲大眾切勿誤信網上流傳內容。（香港信義會社會服務部於facebook相片）

昨日深夜約11時，有人於社交平台Threads發文指周日下午2時，需要人手搬運及安裝340個床架，自帶工具包括螺絲批及電批到場，地址是過渡性房屋新田部屋。帖文又分享兩張圖片及一條影片，顯示有人安裝床架及放置床褥。

網上亦流傳另一個訊息，發訊息的人士聲稱是信義會社會服務部的某位人員，指政府將會送贈過百張床架及床褥至新田部屋，以供受災居民使用，需要約10至20名「大隻義工」，並提供聯絡電話。

香港信義會社會服務部於facebook表示這些是不實消息，現階段已有足夠義工參與各項工作，亦正密鑼緊鼓執行及開展各類型的支援行動。如日後有義工需求，將會透過官方渠道招募，呼籲大眾留意官方資訊，避免誤信網上流傳內容。

牛潭尾過渡性房屋「新田部屋」，由新世界提供地皮，2024年入伙，營運五年。（勞顯亮攝）

