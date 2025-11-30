宏福苑大火｜683人獲民青局安置　1144人住過渡性房屋或房協單位

大埔宏福苑五級火造成慘重傷亡，大批居民無家可歸。政府發言人周日（11月30日）表示，在應急住宿支援方面，截至周日上午，約683名居民已入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有1,144名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會的單位。此外，政府繼續開放兩個庇護中心，供有需要的居民使用。



過渡性房屋可攜寵物 善樓居民巴士今起提早開出

政府發言人指出，過渡性房屋項目所有單位均備有獨立洗手間連浴室、煮食空間等基本設施。項目視乎大小，配備不同的生活設施，例如洗衣房、便利店等。有需要的市民可致電3611 8482，向房屋局過渡性房屋專責小組查詢不同項目的入住情況，一切住宿費用全免，更可帶同寵物入住。

為進一步便利入住過渡性房屋的災民，接駁大埔「善樓」與港鐵大埔墟站的居民巴士服務由明日（12月1日）起，逢星期一至五首班車時間將提早至上午7時30分由「善樓」開出。

「一戶一社工」已接觸1300住戶 基層醫療署統籌藥物等支援

社署社工至今早已接觸約1,300個受影響住戶，為3,200名受影響居民登記，以提供「一戶一社工」的跟進支援服務。社工會與受影響住戶保持聯絡，並呼籲未與社署聯絡的居民，盡快致電182 183提供聯絡方法。

因應受影響居民陸續遷出庇護中心到不同社區，基層醫療署將以18區地區康健中心／站為樞紐，為受影響居民提供個人化個案管理服務，並統籌不同醫護專業人員提供醫療、護理和藥物服務以及心理支援。

受影響居民亦可前往醫院管理局轄下的家庭醫學診所接受服務，稍後並可透過系統優先預約服務。另外，設於臨時庇護中心的醫療站會繼續維持運作。

更多有關大埔宏福苑支援服務的最新消息及詳情，可瀏覽政府設立的一站式專題網站。