宏福苑大火｜入境處總部今起設特別時段　助災民補領證件

入境處周日（11月30日）宣布，入境處將會由周一（12月1日）至周六（6日）作出特別安排，於非辦公時間在將軍澳入境處總部提供特別服務時段，為受大埔宏福苑火災影響的居民辦理證件補領。



至於回鄉證等內地機關簽發的旅行證件方面，入境處已協調香港中國旅行社集團，將於相同的特別服務時段，同時開放香港中旅證件服務將軍澳中心，供受火災影響居民前往辦理申請。



於非辦公時間提供服務

入境處指出，在特別安排下，入境處將於非辦公時間在將軍澳入境處總部提供特別服務時段，為受火災影響的居民辦理個人證件補領手續，特別服務時段為周一至周五（5日）晚上6時至10時，及周六（6日）下午1時至晚上10時。相關服務涵蓋香港身份證、旅行證件（如特區護照、簽證身份書、回港證）、出生證明書，或結婚證書核證副本等申請，同時包括辦理延長逗留期限申請，及索取現時逗留條件及期限的紀錄。

此外，受大埔火災影響的居民現時可無需預約，於辦公時間前往任何一間入境處辦事處，辦理相關的個人證件申請手續。 入境處表示，會繼續留意實際情況，檢視相關的服務安排，若有最新資訊會盡快向市民公布。

安排專車到庇護中心接送 入境處務求兩天內完成備製

入境處會同時派員到政府仍開放的兩個臨時庇護中心（東昌街社區會堂及大埔社區中心），安排居民由專車接送到將軍澳入境處總部，辦理相關申請。

入境處會特事特辦，加快處理有關申請，務求於兩天內完成備製相關個人證件，供受大埔火災影響的居民盡快領取。就受火災影響的居民補領申請，入境處簽發的個人證件以及延長逗留期限申請費用全免。