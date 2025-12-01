筆凱．傑語｜宏福苑大火——把傷痛化為改變的力量

筆凱傑語｜郭凱傑

最近一周，相信全香港人都徹夜無眠。大埔宏福苑的五級火災奪去逾百條寶貴生命，規模與慘烈程度世所罕見。不少專家拿來跟2017年造成72死的倫敦格蘭菲塔大火相比較；香港上一次發生此等火災則要追溯到上世紀。目前尚有一百多名失蹤人士，最終的死亡人數很有可能超過1948年永安倉庫火災（176人不幸罹難），成為史上第二多死傷的悲劇（第一為1918年跑馬地大火，造成600多人死亡）。此次事件並不只是意外，而是對社會的深刻警示；在哀悼逝者的同時，我們必須直面事件所揭露的核心問題，確保悲劇永不再現。



火災乃多重因素叠加

如此嚴重的火災，其成因絕非單一因素所能解釋，而是由一連串環環相扣的失誤及不幸疊加而成。從現場情況來看，外牆棚架的設計、安全網的物料選擇、可能存在的圍標問題，以及工人在高空作業時的抽煙習慣，都可能成為火勢迅速蔓延的原因以及推手。

警方及廉政公署迅速行動，已拘捕11名涉案人士，包括大維修工程的承建商負責人、工程顧問、棚架分判商及中間人等。隨調查深入進行，相信真相終將水落石出。然而，拘捕追責只是亡羊補牢；上述因素不應視為孤立、偶然性的疏忽，而是根植於更深層的制度缺陷，社會必須正視並將悲劇變為帶來真正改變的機會。

作為現代化都市，香港一向以嚴格的安全標準自豪，但這次事件揭示了體系多年發展下出現的弊端：強調競標和行政程序，對承包商的專業能力和實際監督不足，也未能杜絕圍標等違法行爲。一個項目經過多層轉手，資源被層層剝削，不僅影響工程質量，更威脅生命安全。

尋根究底可帶來改變

此外，社會上對於竹棚架的使用議論紛紛，有人更視其為元兇。竹子本身經過阻燃劑浸泡、耐火性能不差；當然一旦燃燒起來，則比較容易往上蔓延。不少人均指出，災場的安全網及發泡膠才是火勢蔓延的最大原因。令人困惑的是，政府初步化驗結果顯示，災場的安全網物料符合阻燃要求，與公眾觀感大相徑庭。

當局應盡快公開詳細解釋，甚至現場演示未受波及的安全網燃燒測試，讓公眾了解真相，方能有效制止網上的諸多不實言論。屋宇署亦必須加強審批和抽查工程；同時，目前安全網的物料只有指引而未有法律規管，不少建築商因成本考慮未有跟足要求；未來需明確立法、違例者嚴懲不貸。

無論如何，真正的禍首都不是竹材，而是運作其中的系統性失誤。內地早於二三十年前已經逐步禁止竹棚，但火災同樣曾因其他助燃物料而出現；如果只是把竹棚換成鋼材，而不改革監管的漏洞，下一場災難仍舊難以避免。政府及全社會都需痛定思痛，對事件的每一個環節進行深入、獨立、透明的調查，還死者一個公道之餘也提升施工安全質量，最大程度地阻止災難再次發生。

火災無情但人間有愛

感動的是，這場災難也喚醒了香港社會的團結力量。全港義工們第一時間趕赴現場，提供物資和心理支援；企業紛紛捐款，協助災民重建家園。國家的關懷如及時雨般到來——經中央港澳辦協調，廣東省迅速調集救援裝備、醫療物資等資源，於災後迅速交付香港。種種跡象體現香港社區互助的精神、讓人感受到人性的光輝；眾志成城，定能克服任何難關。

這場火災帶來無盡傷痛，但也為帶來轉變的契機。讓我們以逝者為鏡，推動系統性改革，強化治理與問責。相信只要香港人團結一致、攜手前行，總將在集體傷痛中重生，令我們的家園變得更安全。

