宏福苑火災｜1760戶已申領一萬元應急錢　一戶一社工日後助領補貼

民政及青年事務局副局長梁宏正今日（1日）表示截至昨晚，有1,760戶災民獲發一萬元應急補助金。青年宿舍、過渡性房屋及酒店則錄得有2,100名災民入住。長期住宿方面， 應急住宿小組已找到2,000個過渡性房屋及房協的單位，短期住宿的青年宿舍及酒店亦有1,000個單位。



現時部份住戶已登記使用「一戶一社工」服務，梁宏正呼籲災民盡快透過182 183熱線登記，強調所有支援措施，包括5萬元生活津貼及20萬元慰問金，均會透過「一戶一社工」機制，由專責社工協助居民申請及發放。



民政及青年事務局副局長梁宏正。（資料圖片）

1760戶已拿1萬元應急錢 部分申請人未必能即時聯絡上

梁宏正今日在港台節目指，截至昨晚，當局已向1,760戶發放1萬元應急補助金；款項發放方式包括於庇護中心直接派發，後續亦可由居民暫住地區的民政事務處發放，或直接安排過戶。他指，目前發現少數重複申請個案，例如有租戶和業主同時申請。他強調，政府無論如何也會先向租戶提供款項，再向業主追討；政府會確保將1萬元交給真正的住戶，只要住在宏福苑就合資格。

現時有百多人未獲發應急錢。他指，有部分住戶在入住庇護中心後，即場向政府申請，便可獲快速發放；但有部分申請人由於以其他形式處理，未必可即時聯絡上，政府會用適切方法聯絡他們。

所有支援措施均會透過「一戶一社工」協助居民申請及發放

梁宏正呼籲災民盡快透過182 183熱線登記「一戶一社工」服務，強調所有支援措施，包括5萬元生活津貼及20萬元慰問金，均會透過「一戶一社工」機制，由專責社工協助居民申請及發放。他同時提醒居民提高警覺，慎防詐騙，民政署職員及社工亦會適時作出提醒；政府新聞處亦已設立專題網站，持續發放相關資訊。

梁宏正澄清沒有關愛隊報警情況

就近日網上傳出有自發到場援助的義工與關愛隊成員爭執，甚至鬧到報警。梁宏正澄清沒有收過任何相關報警情況。他感謝不同人士於災後熱心支援災民，但民政處開放庇護中心，有責任確保中心環境，包括衞生、秩序、居民私隱等。他指，政府會有合適安排，讓受影響人士在中心安心居住，所以也希望大家能理解，要對居民生活有合適平衡。