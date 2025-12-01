香港中醫醫院預約｜12.11起投入服務　預約App及免費接駁交通一覽

香港中醫醫院下周四（11日）起分階段投入服務，除了可透過熱線電話（3121 3121）及醫院網站預約服務，市民亦可使用今日（1日）推出的「CMHHK Mobile App」（iOS版本）及「香港中醫醫院」流動應用程式（Android版本）進行預約。



為方便市民往返醫院，醫院將於特定時段提供免費接駁服務往返港鐵調景嶺站、康城站及醫院正門。運輸署亦已協調公共交通營辦商於下周二（9日）起加強來往醫院一帶的公共交通服務，包括新增專線小巴116H號線連接將軍澳站與醫院正門。



香港中醫醫院將於12月11日分階段投入服務。（資料圖片/黃寶瑩攝）

香港中醫醫院附近的公共交通服務。（香港中醫醫院提供）

公共交通服務營辦商新增專線小巴116H號線連接將軍澳站與醫院正門。（香港中醫醫院提供）

市民可使用新推出的「CMHHK Mobile App」（iOS版本）及「香港中醫醫院」流動應用程式（Android版本）進行預約。應用程式已於Apple App Store及Google Play平台上架，用戶完成登記後，可隨時預約及管理就診時段、查閱藥物資訊、進行繳費，同時接收健康資訊及最新醫院動態。

此外，為方便市民往返醫院，醫院將於特定時段提供免費接駁服務往返港鐵調景嶺站、康城站及醫院正門。運輸署亦已協調公共運輸服務營辦商於12月9日（周二）起加強來往醫院一帶的公共運輸服務，包括新增專線小巴116H號線連接將軍澳站與醫院正門，並有八條專營巴士路線及一條專線小巴路線在將軍澳百勝角路增設中途站，乘客下車後僅需短暫步行即可抵達醫院。