中醫醫院貴過私家？　行政總監：$180包照X光抽血　首目標非盈利

政府中醫醫院將於今年12月11日分階段投入服務，醫院採用公私營合作模式，35%服務為市場導向服務，病人可自行選擇醫師；其餘65%為政府資助服務，收費相對便宜，其中全科門診每次診症費為180元，日間住院每4小時收620元，首年可享450元優惠價。



浸會大學協理副校長（臨床中醫藥）、中醫醫院行政總監卞兆祥接受《香港01》訪問時表示，醫院首要目標並非盈利，而是推動中醫藥發展。有KOL質疑收費貴過私家醫院，他則澄清資助服務收費包括多項病人可能需要的服務，例如抽血化驗等，相信一般病人可負擔，「180元係睇醫生個價錢，如果醫生覺得你需要抽血、需要照X光，咁你做埋，都只係收180元…… 但係幾時做，做唔做，都係要根據醫生嘅臨床判斷。」



位於將軍澳百勝角的首間中醫醫院將於12月11日。10月18日有起重機在外吊運物品進大樓。（黃寶瑩攝）

醫院行政總監卞兆祥指，醫院首要目標並非盈利，而是推動中醫藥發展。（鄭子峰攝）

全科門診以及中醫治療每次收費$180

中醫醫院將於12月11日分階段投入服務，在政府資助服務方面，全科門診以及中醫治療每次收費180元，中西醫診症每次收費280元，首年享250元優惠價；日間住院每4小時收620元，首年450元。

KOL質疑中醫醫院門診收費高過法國醫院

早前有KOL質疑政府全資興建的中醫醫院，資助服務收費竟較私家醫院中醫診金為高，例如私營的法國醫院，每次中醫門診僅收150元，比中醫醫院便宜30元。

卞兆祥指，資助服務收費已囊括多項市民可能需要的服務，相信一般市民可負擔。（鄭子峰攝）

卞兆祥：收費包括許多病人可能需要服務

卞兆祥指，門診180元收費，包括許多病人可能需要的服務，如抽血化驗等，「180元係睇醫生個價錢，如果醫生覺得你需要抽血、需要照X光，咁你做埋，都只係收180元…… 但係幾時做，做唔做，都係要根據醫生嘅臨床判斷。」

卞兆祥又舉例指，醫院的日間住院服務，首年每時段收450元，當中已包含多項服務。

例如日間住院，起碼包一個中醫、一個西醫、仲有針灸、物理治療，如果醫生覺得病人需要，做埋X光同CT scan（電腦斷層掃描）都係450元。佢哋成日講笑話，你做facial（美容護理） 4個鐘都唔止450元啦。 醫院行政總監卞兆祥

至於市場導向服務，卞兆祥指希望可藉此達到收支平衡。他指醫院首要目標並非盈利，而是推動香港中醫發展，包括提升科研、教學培訓、醫療服務等。

位於將軍澳百勝角的首間中醫醫院將於12月11日。10月18日所見，大樓工程已完成，暫未開放。（黃寶瑩攝）

港人北上看中醫「客源」減 ? 浸大中醫藥診曾收不少内地及海外病人

卞兆祥表示，近年中醫的求診量不斷上升，浸大中醫藥診所亦因應需求加開至逾10間，相信市場對中醫服務有需求。至於逾來逾多市民北上看中醫，卞兆祥說來港看病的内地的市民同樣有上升趨勢，舉例浸大診所過去就曾收不少内地及海外病人。他指，本港醫療水平及服務質素具保證，相信有一定競爭力。