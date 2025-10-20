中醫醫院本地醫師任核心團隊　行政總監：邀海外内地名醫來港診症

政府中醫醫院將於今年12月11日分階段投入服務，首年設有門診及日間住院服務。醫院行政總監卞兆祥接受《香港01》訪問時表示，預計開院首年有200至300名員工，包括中西醫、護士、物理治療師等，目前已聘請足夠人手。



卞兆祥指醫院的核心團隊將由本地醫師擔任，内地及海外醫師會短期來港進行科研培訓及提供治療。倘若有醫師在病人康復前離港，則有可能進行遙距醫療，或由該名醫師的團隊繼續療程。



位於將軍澳百勝角的首間中醫醫院將於12月11日。10月18日有起重機在外吊運物品進大樓。（黃寶瑩攝）

位於將軍澳百勝角的首間中醫醫院將於12月11日。10月18日所見，大樓工程已完成，暫未開放。（黃寶瑩攝）

醫院行政總監卞兆祥指，目前已聘請足夠人手。（鄭子峰攝）

國家「歧黃學者」有可能來港提供醫療服務及推動科研培訓

卞兆祥教授本身是浸會大學協理副校長（臨床中醫藥），他是中醫藥研究消化道疾病的專家，名列國家中醫藥管理局最高層次人才計劃「岐黃學者」2024年人選名單。

他表示，除了本地專家醫師，醫院亦邀請多名來自内地及海外的名中醫、「歧黃學者」、專家等，輪流來港提供醫療服務及推動科研培訓，醫院會為他們提前申請有限度註冊，醫院核心團隊則由本地職員擔任。

卞教授表示，倘若有内地或海外醫生需在病人康復前離港，則有機會進行遙距醫療，或者由該名醫生的團隊繼續療程。「醫療係一個團隊，可能佢嘅副手，或者我哋有其他級別嘅醫生，但佢都有能力做到呢樣臨床服務。」

卞兆祥指，除了本地專家醫師，醫院亦邀請多名來自内地及海外的名中醫、歧黃學者、專家等，輪流來港提供醫療服務及推動科研培訓。（鄭子峰攝）

醫院設中西醫協作服務 潰瘍症兩者共醫更有效助病人康復

醫院提供3種中西醫服務，包括純中醫服務、中醫為主服務以及中西醫協作服務。本身持有廣州中醫藥大學獲醫學博士（中西醫結合）學位的卞兆祥指出，部分疾病如結合中西醫，能更有效康復。他舉例，如有人患潰瘍症，出現腸出血及腹瀉症狀，可用西藥快速止血止瀉，再以中醫治療固本培元。

中醫及西醫出現分歧 最終以主診醫生作決定

倘若中醫及西醫在治療主張上出現分歧，他表示雙方會溝通協商，並考慮病人意願，最終以主診醫生作決定。他指中西醫協作是一項新做法，相信隨醫院投入服務，會發展更成熟的協作做法。

卞兆祥指，醫院設有質素及安全委員會，負責監管醫院運作。（鄭子峰攝）

以往公立醫院發生醫療事故，須根據醫管局機制呈報及處理。中醫醫院並非醫管局下轄醫院，卞教授表示，醫院設有質素及安全委員會，負責監管醫院運作。倘若院内發生醫療事故，質素及安全部門會按程序直接呈報醫務及衞生局處理。