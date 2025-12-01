宏福苑大火01追蹤｜阻燃棚網全城缺貨　賣家：以前是但買一款都得

大埔宏福苑五級大火死傷枕藉，周一（12月1日）政府交代，現場多個棚網樣本檢測不合格，承建商在十號風球後，購買不阻燃棚網修補，中環棚網起火後，再購買少部份阻燃棚網，安裝在棚腳，以通過當局巡查。

《香港01》記者致電本港多間棚網銷售商，全部都表示無貨，大火後迅速賣完，不知何時恢復供應。有銷售商指，阻燃和非阻燃棚網價錢相差一倍，以往「是但買一款都得」。



2025年12月1日，大埔宏福苑五級火災後，警方依然在災場調查，現場遺留部份無燃燒的棚網。（夏家朗攝）

宏福苑不合格棚網 價錢差一倍省12萬

保安局局長鄧炳強在周一（12月1日）下午記者會交代，承建商購買2700卷、每卷54元的不達標棚網，用來修補受超強颱風樺加沙吹襲後破損的地方，涵蓋屋苑八幢大廈；在中環棚網起火，政府全港抽查後，再購買115卷、每卷100元的阻燃棚網，安裝在每個大廈棚腳，以魚目混珠的方法通過檢查。

換言之，宏福苑的棚網物料，每卷單價相差約一倍，用不合格的棚網合共節省12.42萬元。

大火後無人再買非阻燃棚網

《香港01》致電多間棚網銷售商，無論是否達到阻燃標準，均表示無貨。

華泰行職員說，大火之後就無貨，不知道幾時會再供應，「市場係咁，唔知點解」。

駿城（香港）貿易的職員亦表示，大火之後就無貨，供貨商也答不到何時再有貨。以往該公司出售的棚網為內地生產，1.8乘9米的非阻燃棚網為70元，同樣尺寸的阻燃棚網為140元，職員說現在已無人買非阻燃棚網，而以前則兩種都有人買，「有分兩款，是但買一款都得。」