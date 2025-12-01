宏福苑大火01追蹤｜中英美棚網標準　國標續燃較寬鬆　主要內地驗

宏福苑大火災造成至少過百人命傷亡，港府證實部份棚網未達到阻燃的標準，或致大火短時間蔓延。屋宇署要求維修棚網符合中國、英國或美國的阻燃標準。中國標準要求火源離開後，續燃時間不超過四秒；美國標準要求續燃時間不超過兩秒；英國標準要求燒穿的孔洞不可燒到邊緣。

不願具名的本港化驗所業界人士稱，本地的化驗所主要作英國標準的測試，甚少做中國標準測試，多數是購買內地製棚網時，有包含內地化驗所測試的一條龍服務。

消防顧問梁錦得稱，香港過往多採用英國標準；最近十年可採用中國標準，國標亦相當嚴格，檢測機構不會胡亂發出證書；美標則較少人使用。然而《香港01》發現有屋苑貼出內地虛假檢測證書。



要求符合中英美標準其中之一

宏福苑大火災造成至少過百人命傷亡，港府證實部份棚網未達到阻燃的標準。為避免火災蔓延，屋宇署對於大廈興建及維修時所使用的圍網及棚網都有防火或阻燃的要求。署方要求符合「英國BS5867-2:2008(Type B)」、「中國GB5725-2009」、「美國NFPA701:2019(Test Method 2)」，三個標準的其中一個。

《香港01》取得三份要求的標準，並向香港化驗所查詢他們驗證的方法，作出比較。由於棚網多在戶外使用，根據英國及美國標準，所有測試樣本都要在水洗前後進行測試；但中國標準則無水洗要求。

2025年12月1日，大埔宏福苑五級火災後，警方依然在災場調查，現場遺留部份無燃燒的棚網。（梁鵬威攝）

英標準要求孔洞、火焰不到達頂部及垂直邊緣

英國標準要求樣本垂直懸掛，並在底部向上20毫米處表面點火15秒，若燒穿的孔洞和火焰到達樣本的頂部邊緣和垂直邊緣，屬於不合格，並且要求樣本不得有燃燒碎片及燃燒滴落物。

國標要求4秒內不續燃 美標要求2秒內

中國標準同樣要求樣本垂直懸掛，並在底邊的中心位置點火12秒，若測試火源離開後，要求樣本平均在4秒內不會續燃及陰燃，否則屬於不合格。

美國標準則要求樣本垂直折疊懸掛，並在底邊的中心位置點火兩分鐘，若測試火源離開後，樣本持續燃燒的時間不可超過兩秒，燃燒或熔滴的碎片燃燒時間亦不可超過兩秒，樣本損毀的長度不能超過1,050毫米。

2025年11月26日，大埔宏福苑五級火災，部份棚網燒毀，部份則依然在棚架上。（夏家朗攝）

本地化驗所作英國標準測試為主

有熟悉化驗所的人士稱，本地的化驗所主要作英國標準的測試，甚少作中國標準測試。會作中國標準測試的，大多都是在中國購買棚網，並交由中國化驗所作一條龍服務測試。

中國標準約近十年引入

曾任消防處助理區長的消防顧問梁錦得表示，香港現時的三個棚網阻燃標準，燃燒性或耐火的標準都是大同小異。他稱中國標準是約在八至十年前引入，過往承建商主要跟隨英國法規的標準，較少使用美國的標準。他指使用美國的標準，大多是因英國法規下未有涵蓋的標準時才會使用。

消防顧問梁錦得。（有線新聞）

梁錦得稱香港政府近年採納國標，變相國標的使用會愈來愈多，再加上採購物料很多是由中國生產，物料品種多又便宜，市場上很多都會採用國標的物料。他指國家的質量管制都相當嚴格，化驗所取得相關認證，需花費很多時間及金錢，不會為個別產品胡亂發假證書，令化驗所失去相關認證資格。