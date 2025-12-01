酒樓女董事涉聘黑工跳蒙古舞　包括表演頂碗　辯稱無權看舞者資料

酒樓女董事涉聘6名內地訪客到其酒樓表演「頂碗」等蒙古舞蹈，被入境處派員放蛇拘捕。女董事及酒樓公司否認僱用不可合法受僱的人等12罪，案件今（1日）在沙田裁判法院開審。女董事自辯稱，她經朋友介紹一間表演公司安排表演者跳蒙古舞，她認為核實表演者資料屬表演公司責任，她沒權看。控辯已完成案情，案件押後至12月17日裁決。



涉聘6名非法勞工

女被告黃朋珍，54歲，被控6項為法人團體中的董事僱用不可合法受僱的人罪，指她於2025年7月28日，在觀塘身為恒生糧道飲食集團有限公司董事，僱用不可合法受僱的人，即張燕芝、姚瑤、安娜、潘楚晴、索昊宇和周鈺皓為僱員。被指由黃朋珍擔任董事的公司則被控6項僱用不可合法受僱的人傳票罪。

女被告黃朋珍否認聘用黑工表演蒙古舞。(陳曉欣攝)

6名非法勞工持往來港澳通行證來港

承認事實指，6名非法被僱用的員工，包括張燕芝、姚瑤、安娜、潘楚晴、索昊宇及周鈺皓，均持「往來港澳通行證」來港，由2025年7月27日獲准來港至同年8月3日，期間6人並非可合法受僱的人士。

入境處人員喬裝顧客入場

胡姓入境事務助理員供稱，因處方收到有關非法勞工的情報，他在7月28日與同事在晚上7時許到涉事酒樓喬裝顧客，他到場見到酒樓滿座，約有100人，有螢光幕顯示「蒙古舞表現敬請期待」。胡續稱，他聽到有男聲嗌咪：「10分鐘後有專業蒙古舞蹈員表演蒙古舞」，其後4名穿紫衫紫裙的女子和2名穿白衫白褲的男子上台表演。胡憶述，6男女表演時，各自取出4個碗子疊高成一棟放上頭上。

舞蹈員表演頂碗亦有扮雀鳥飛

另一名放蛇的鄧姓入境事務助理員稱，他在桌上見到菜單有宣傳品印有蒙古舞的宣傳字句照片。在表演開始前，有粵普雙語廣播介紹舞蹈員會表演「頂碗」，之後有男舞者展開雙手模擬波浪，又扮雀鳥飛。

朋友建議請人表演

裁判官施祖堯裁定表證成立，被告下午出庭作供。被告供稱，她與朋友合資在今年7月開了涉案的酒樓，她是唯一董事和股東。在開張時，被告請來了朋友黃永忠試菜，黃有見菜式有蒙古烤全羊，遂提議請人表演。被告強調一定要循合法途徑招聘。黃後來稱有一間演出公司可安排人手跳蒙古舞，每日費用5000元，被告同意。

認為核實資料由演出公司處理

被告稱，表演事宜由酒樓的人事經理黃惠與黃永忠交涉，黃惠沒有向她交代交涉內容，她沒理會。事發當日她在表演前已離開酒樓，她承認未核實6名表演者資料便容許他們表演，並指核實資料由演出公司處理，6人不是她員工，她沒權看他們的資料。

證人指被告曾稱要請合法的人

深圳人黃永忠供稱，他在深圳開中醫館。被告今年7月叫他到酒樓試菜，有道菜是蒙古烤全羊。黃詢問下得知香港食肆競爭大，被告說：「冇啲創新好難成功。」黃便推介邀請蒙古人來跳舞推廣，被告說要請合法的人。黃剛好認識1名在蒙古開演出公司的朋友黃子軒（音譯），黃永忠要求請合法規的人，對方自稱專業，着他放心。黃稱，6名表演者的證件事宜由黃子軒負責，表演時間則由黃惠決定，他功成身退後得知「之後出咗啲事」。

案件編號：STCC 3150/2025、STS 7479-7484/2025