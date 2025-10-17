東主僱用非法勞工判囚2月 入境處指刑罰已提高 僱主勿貪平試法
撰文：陳蓉
出版：更新：
男東主涉僱用未允許在港工作的印尼女子工作，被入境處控以僱用不可合法受僱及爲受禁僱員的人爲僱員罪。東主今（17日）在沙田裁判法院承認控罪，被判監2個月。入境處副指揮官李烱超稱，現時聘用非法勞工的懲罰，已加至罰款50萬及判監10年，呼籲東主勿貪平、貪方便而以身試法。
58歲東主認罪囚2個月
入境處特遣隊副指揮官李烱超先生在簡報會透露，入境處聯同勞工處在2024年3月13日，進行反非法勞工的聯合行動，拘捕了1名從事非法勞工51歲印尼籍女子，及聘用她的58歲香港男東主。該女子為「受禁僱員」，已在去年5月被定罪及判囚15個月。男東主則在今天(17日)在沙田法院認罪，被判囚2個月。
刑罰已提升至罰款50萬及監禁10年
李稱入境處一直有跟進涉聘用非法勞工的僱主，為加強打擊相關罪行，政府在2021年修訂入境條例，大幅提高聘用非法勞工的罰款，包括罰款50萬及監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。
勿為貪平貪方便試法
李重申，入境處會嚴正跟進所有聘用非法勞工的案件，絕不姑息，並提醒僱主，聘用非法勞工是嚴重的罪行，切勿為「貪平、貪方便」而以身試法。
案件編號：STCC3501/2025
入境拘外傭「秘撈」揭日薪最低$100 有人開工「偷雞」賓館做PT入境處聯勞工處打擊黑工拉19人 住戶新入伙請內地同鄉裝修被定罪警聯入境荃灣多處掃黃 8雙程證內地女涉違反逗留條件被捕入境處反非法勞工搜17個目標地點 拘6人包括1僱主跨部門反黑工專責組首開會 鄧炳強：入境處專線首月接過百宗舉報