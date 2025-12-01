宏福苑大火｜涉事人員7月後更換不達標棚網　較用達標網省10.6萬

大埔宏福苑五級火災造成少151人死亡，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強等政府官員今日（1日）公布最新的調查成果。目前廉署共拘捕12名人士，包括工程顧問、承建商及搭棚判頭，調查發現，今年7月後颱風襲港部份防護網受損，涉案人士在本地供應商購買不符合阻燃標準的2,300卷防護網替換，每卷54元、共計12.4萬元，足夠宏福苑8幢大廈使用。至10月中環華懋大廈發生涉及棚網大火後，涉案人士擔心被抽查，再花1.15萬元購買115卷達標的防護網，並安裝在棚腳，在政府人員抽查時，取得合格的測試結果，成功魚目混珠。



若當初涉案人士願意購買2,300卷達標的防護網，只需花費23萬元，只比買達標棚網多約10.58萬元。



香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡（Reuters）

(左起)警務處刑事及保安處處長陳東、保安局局長鄧炳強、政務司司長陳國基聯和廉政專員胡英明一同見記者。(林遠航攝）

廉署共拘捕12名人士 包括工程顧問、承建商及搭棚判頭

政府今午（1日）召開記者會公布大埔宏福苑火災最新的調查結果。廉政專員胡英明表示，鑑於大埔宏福苑火災涉及重大的公眾利益，廉署在上周四（27日）成立專案小組，全面調查宏福苑大廈維修工程可能發生的貪污罪行，目前廉署共拘捕12名人士，包括工程顧問、承建商及搭棚判頭。

香港大埔宏福苑11月26日發生大火，樓宇外有市民神情激動（Reuters）

颱風襲港期間防護網受損 涉案人士需更換破損部份

胡英明透露，貪污調查期間，廉署發現棚架曾使用未達阻燃標準的防護網。事源今年7月後，因颱風襲港期間破壞原先安裝在棚架的防護網，有涉案人士於是在一間本地供應商分批購買防護網，以更換破損的部份。

廉政專員胡英明。（香港01直播截圖）

涉案人士花12.4萬買2300卷不達標防護網 足夠宏福苑8幢大廈

胡英明表示，廉署的證據顯示，涉案人士購買2,300卷防護網，每卷54元，即合共124,200元，面積約7.5萬平方米，惟該批防護網未達阻燃標準。廉署通過計算後發現，該批防護網足夠宏福苑8幢大廈使用。

大埔宏福苑有8幢大廈，大部份大廈被火勢波及，多戶起火，嚴重燒毀。（網上影片截圖）

華懋大廈火災後憂防護網被抽查 改買達標防護網更換棚腳

胡英明續說，至今年10月底，中環華懋大廈發生涉及棚架防護網的火警，由於涉案人士擔心防護網被抽查檢驗，因此為應付檢測，再在同一間本地供應商購買達標的防護網。

1.15萬元達標防護網裝在棚腳 成功魚目混珠取得合格測試結果

最後涉案人士購買115卷防護網，每卷100元，即合共1.15萬元，面積約3,700平方米，全部符合阻燃標準。胡英明指他們隨後安裝在棚腳上，在華懋大火後的測試中取得合格結果，成功魚目混珠。

宏福苑多幢大廈被波及，建築內外均火光熊熊。（香港01直播截圖）

正考慮證據是否足夠檢控 冀盡早還死者一個公道

胡英明又指，正如保安局局長鄧炳強剛才公布，警方與廉署已組成聯合調查小組，雙方已開始與律政司檢現時所得的證據，考慮證據是否足夠檢控。保安局、警方、律政師及廉署的同事，過去數日都不眠不休調查及審視證據，希望盡早破案，還死者及居民一個公道。

宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（香港01直播截圖）

然而若涉案人士在颱風襲港後，願意購買符合阻燃標準的防護網。按胡英明上述提供的資料，購買2,300卷售價100元的防護網，需花費23萬元，與不合格的防護網相差105,800元，換言之，涉案人士只節省約10.6萬元。