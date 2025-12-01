宏福苑大火｜入境處今派70張身份證及超過300本旅行證件予災民

大埔宏福苑火災以來，入境處連日協助災民補領個人證件。處方今日（12月1日）將印製好的個人證件、證書連同回鄉證等送回相關庇護中心，務求令受影響居民可以盡快補領他們所需的證件及證書。處方今日一共會派發約70張身份證、超過300本旅行證件及證書，以及112張回鄉證及其他內地機關簽發的旅行證件。



入境處表示，為災民安排了一個特別服務時段，開放入境處總部的辦事處，讓災民可於辦公時間外，即今日起至周五（12月5日）晚上6時至10時、周六（12月6日）下午1時至晚上10時，辦理身份證和特區護照等申請。處方同時已協調中旅社將軍澳證件服務中心，於同一時段提供服務予災民。



上周四（11月27日）晚及上周五（11月28日），入境處派員到大埔9個臨時庇護中心，為受宏福苑火災影響而有需要補領身份證或護照等個人證件的居民，預先登記資料。上周六（11月29日），處方安排專車，接載約330位受影響居民，到將軍澳入境處總部辦理各類型申請，同時亦安排車輛接載有需要的申請人到中旅社將軍澳證件服務中心補辦回鄉證等。於晚上約9時，處方安排最後一班專車，將居民由將軍澳送回各臨時庇護中心。

入境處為災民安排特別服務時段 本周五及同六辦公時間外可辦證

處方亦會繼續安排專車到仍然開放的兩個臨時庇護中心，即東昌街社區會堂以及大埔社區中心，約每30分鐘一班，接載災民到入境處總部及中旅社將軍澳辦證中心辦理相關申請。車務服務安排：今日起至周五下午5時至晚上7時30分，周六下午12時至晚上7時30分。