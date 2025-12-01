宏福苑大火｜送往公立醫院傷者費用全免　居民就醫免費至明年底

醫務衞生局今日（1日）公布，為在大埔宏福苑火災中受影響的居民提供醫療費用減免及多項支援措施。所有在是次火災中因受傷而送往醫院管理局轄下公立醫院的傷者，其整個治療和復康過程所需的醫療服務（包括藥物及醫療器械）均會獲全額費用豁免。



此外，宏福苑共八座樓宇（包括未受大火波及的宏志閣）的所有居民包括外籍家庭傭工，均可獲全額醫療費用減免安排至2026年12月31日。



▼12月1日 市民大埔悼念宏福苑火災死難者▼



大批市民12月1日續到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，有人到場時難掩悲傷。（梁鵬威攝）

局方又表示，宏福苑共八座樓宇（包括未受大火波及的宏志閣）的所有居民（包括外籍家庭傭工），均可享有全額醫療費用減免安排至2026年12月31日，涵蓋醫管局轄下的住院、家庭醫學及專科門診（包括精神科專科門診）、急症室、日間醫院、日間程序、社區服務及中醫診所暨教研中心。

局方表示，相關人士可在求診期間向醫管局表明身份，並提供基本個人資料（包括姓名、身份證號碼及住址），以便辦理有關安排。

衞生署亦會提供相若的費用減免安排，以更全面地支援宏福苑火災中受影響居民的醫療需要。政府將繼續全力以赴做好救治及照顧傷者的工作。

衞生署也公布，轄下診所、牙科診所及健康中心全力支援大埔火災受影響居民，他們接受衞生署提供的臨床服務會獲全額費用豁免。署方特別表示，受影響居民若未能提供身份證明文件，會彈性處理。

母嬰健康院、學童牙科診所、學生健康服務中心及健康評估中心會採取靈活方式處理預約事宜，並向受災學生重新發放兒童健康記錄和學童牙科保健手冊；長者方面，衞生署的大埔長者健康中心亦會為受災的長者會員提供緊急配藥服務，以配合他們長期病患的需要，盡力支援災民渡過困境。

受影響居民如就相關服務有任何查詢，可致電2961 8989或電郵至 enquiries@dh.gov.hk 。