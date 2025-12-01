宏福苑大火｜失聯孖女證不幸罹難　家屬：妹妹的笑容永遠活在心中

大埔宏福苑發生五級大火災，至今罹難人數增至151人。事發後有人在網上發貼尋找一對孖妹，並附上兩人生活照，指兩女最後位置或在宏泰樓天台位置。及至今午（12月1日）香港聖約翰救傷隊在Facebook專頁發文，指收到家屬通知，確定兩名隊友任婷及任娟女士，日前於火災事故中不幸罹難。救傷隊對此感到非常沉痛和悲傷，並已代表港島總區及救傷隊全體人員，向任氏姊妹的家屬致以最深切的慰問。



港島總區將於12月2日至12月8日（每天上午9時至晚上9時）期間，於大坑道二號港島總區總部內設立弔唁處，讓救傷隊全體人員簽署弔唁冊及誌哀。此外，救傷隊管理層亦正了解任氏姊妹二人家庭的情況和家屬的意願，從而作出適切的支援安排。



孖妹家人指無法接受消息，並感謝連日來每一位為尋找妹妹們而奔波、祈禱和送上祝福的朋友。（instagram）

任氏一家今日亦在發文稱，消息對於全家的打擊，至今仍無法接受，又指兩人是善良、誠想和孝順的人，她們的笑容將永遠活在家人心中，並衷心感謝連日來每一位為尋找妹妹們而奔波、祈禱和送上祝福的朋友，希望受影響的每一個人都要好好努力生活。

香港聖約翰救傷隊表示，任婷和任娟兩位隊友先後於2010年8月及2011年8月加入救傷隊港島總區北角護士支隊成為護士隊員，並於2015年5月共同調任至筲箕灣街坊支隊。她們服務救傷隊逾十五載，深受長官和隊友們愛戴，亦一向積極參與救傷隊隊務，熱心服務市民大眾，並分別於2019年及2021年獲授聖約翰長期服務獎章。如今她們驟然離世，令救傷隊不單痛失了兩名好伙伴、好隊友，更是救傷隊的極大損失。