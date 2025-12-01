宏福苑大火｜一文看清領展支援措施 商戶租金及停車場月租寬減等
大埔宏福苑五級火災造成最少151人死亡，大量居民流離失所，屋苑鄰近商戶大受影響。領展資產管理有限公司今日（1日）公布一系列支援措施，以協助受火災影響的商戶及住戶渡過災後的艱難時期，當中包括︰商戶租金及停車場月租寬減措施、豁免因延遲付款而產生的利息及服務費、豁免宏福苑停車場月租車位12月份租金、全日開放廣福商場設施、設現場支援協助暫時留宿商場的居民等。
領展又指，繼續與政府、社區領袖及地區組織緊密合作，並正積極與社區及社福機構研究，投放更多資源提供長遠支援，相關詳情將適時公布。
推商戶租金及停車場月租寬減措施 豁免遲付款利息
領展今日公布，對受事件影響的居民致以深切慰問，領展位於宏福苑及廣福邨的物業一直服務當地居民及社區。領展的團隊過去數日一直與商戶保持緊密溝通，了解需要，並致力提供即時且適切的援助。
領展計劃向廣福商場商戶及宏福苑停車場月租車位客戶，獲提供以下支援措施，寬減措施將持續至租約完結或最多12個月，包括︰
1. 租金及停車場月租寬減措施，包括租金減免、彈性繳付安排；
2. 豁免因延遲付款而產生的利息及服務費。
豁免宏福苑停車場月租車位12月租金 全日開放廣福商場設施
領展並公布，另外豁免宏福苑停車場月租車位客戶12月份的租金，年底前在指定領展停車場提供替代泊車安排。
領展也推出多項額外措施，包括全天候開放廣福商場設施，並提供物業管理服務，以支援持續進行的救援及善後工作。領展強調，未來數月將持續與商戶保持溝通，確保措施切合所需，繼續服務廣福邨及鄰近社區。
廣福商場設現場支援 協助暫時留宿商場的居民
領展已即時與政府部門及社區代表緊密協調，於廣福商場設立現場支援，配合當局調動資源。目前商場繼續加強人手，協助留在現場的人士，包括暫時留宿於商場的居民。
與社區及社福機構研究投放更多資源協助重建
領展表示，復原是一段漫長的旅程，需要持續協作，除了緊急援助外，正積極與社區及社福機構研究，投放更多資源為當區提供有意義且長遠的支援，協助社區復元及重建。相關詳情將適時公布。
作為大埔社區的一分子，領展將與居民並肩同行，並繼續與政府、社區領袖及地區組織緊密合作，全力支援受影響人士，共渡難關。
