宏福苑大火｜不見相熟臉孔　廣福商戶痛心：知道有些人永沒法再見

與宏福苑一街之隔的廣福商場，是不少宏福苑街坊每日活動的地方，酒樓飲早茶、買餸煮飯、行街購物，兩個屋苑之間，以無數看不見的線連繫著，交織成一個共同社區。商戶每天開門做生意，光顧的客人或多或少是宏福苑街坊。一場大火令宏福苑頓成焦城，居民死傷、離散，廣福邨的街坊同樣傷心難過。廣福商場家品店東主指，一半熟客是宏福苑居民，雖然不一定能叫得出名字，但全部都是相熟的臉孔，但大火過後不復見，更有些街坊失聯，「知道有些人永遠沒法再見。」



與宏福苑僅一街之隔的廣福商場。（陳萃屏攝）

劉先生在廣福商場開家品店近30年。他說，廣福邨及宏福苑相連，宏福苑沒有商場，因此不少宏福苑的居民，都會到廣福商場消費，形容廣福商場及廣福街市的商戶，半數靠宏福苑居民維持生意。

劉先生有不少熟客是宏福苑居民，對於大火深感悲痛。 「我做了廿幾三十年，很多街坊都認得，有一半熟客都是宏福苑居民，你問我他們叫什麼名字，我完全不知，但我見了他們幾十年。」他有幾個街坊失去聯絡，「隔壁洗衣店老闆間中說，這位街坊走了，哪位街坊走了，你不知他們確實是誰，但會知道有些人永遠沒法再見。」