宏福苑大火｜1453人入住過渡性房屋616個單位　99人住房協安置屋

大埔宏福苑火災造成慘重傷亡，大批居民痛失家園，港府繼續跟進的支援善後工作。房屋局局長何永賢周一（12月1日）表示，房屋局各個過渡性房屋項目持續接收有關居民入住。其中，截至周一下午6時，先後有共616個單位投入服務、1,453名受影響居民入住。



圖為2025年11月27日，房屋局局長何永賢到位於大埔的過渡性房屋項目、善導會「善樓」視察，該處正接受遭宏福苑五級火影響的居民登記入住。（何永賢Facebook圖片）

過渡性房屋未必有電梯 籲長者選擇安置屋或中轉屋

何永賢表示，各過渡性房屋項目共616個單位投入服務、1,453名受影響居民入住，目前還剩餘約900個單位可供使用。另有36戶、共99人入住房協安置屋邨單位，還有逾500個可供使用。這些居民無需擔心租金，可以長期入住直至安頓下來。

她指出，由於並非所有過渡性房屋項目都設有電梯，未必完全適合部分長者、傷殘人士及行動不便人士。因此建議有需要的居民，入住設有電梯的房協安置屋邨或房委會位於寶田的中轉屋。

圖為2025年11月27日，房屋局副局長戴尚誠曾到位於大埔的過渡性房屋項目、樂善堂「樂善村」視察，該處正接受遭宏福苑大火影響的居民登記入住。（何永賢Facebook圖片）

企業及團體支援過渡性房屋項目 包括義工安裝床架

不同過渡性房屋項目持續收到社會各界關愛，包括信和集團義工隊到「路德會雙魚薈」及「啟福居」項目，幫手安裝床架；「樂善村」和「雙魚薈」居民都成義工隊輪流當值，向新鄰居送上關心和溫暖；也有基層居民捐了200元，希望與大家同舟共濟。電訊盈科則幫忙加強新界過渡性房屋項目的wi-fi訊號；團體「拾級善行」支援安排樓梯機。

此外，煤氣公司也在房協的洪水橋樂翹樓，陸續安裝煤氣熱水爐和煤氣錶，照顧急需入住的居民。而運輸及物流局也全力支持居民所需交通，其中位於大埔的過渡性房屋項目「善樓」就已經新增了小巴服務，並繼續全力支持其他項目的需要。