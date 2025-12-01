宏福苑火災｜全屋苑8座樓宇沒即時危險　勞工處巡61地盤提2宗檢控

宏福苑五級火災，屋苑大火後結構安全、其他大廈的棚網耐燃能力成為焦點。房屋局表示，已完成視察屋苑大部分單位的整體結構安全情況，局方獨立審查組評估，小量單位結構損壞較嚴重，但屋苑所有8座樓宇的整體結構沒有即時危險。



屋宇署已巡查359幢進行外牆維修的樓宇，確認當中約300幢有棚網並已取樣檢驗，預計本星期內陸續取得檢測結果。勞工處截至今日下午四時，已巡查61個建築地盤，共發出53份書面警告及13張敦促改善通知書，並提出兩宗檢控。



大埔宏福苑火災，部分棚網樣本確認不達阻燃要求。（潘耀昇攝）

政府表示，房屋局獨立審查組聯同房屋署超過100名專業人員於上月29日起，完成視察宏福苑全部單位的整體結構安全情況。根據專業人員評估，小量單位結構損壞較嚴重，但所有樓宇的整體結構沒有即時危險。

房屋局的緊急維修承建商已於今日在消防處人員全力協助下，完成相關鞏固工程，讓警務處及消防處人員能夠馬上進入所有單位蒐證及進行其他行動。審查組亦會馬上安排抽取混凝土芯，對樓宇的狀況進行更詳細的分析。

審查組並已於宏福苑及另外四個已發出強制性驗樓通知的居屋屋苑，包括沙田穗禾苑、深水埗清麗苑、深水埗怡閣苑及觀塘安基苑，不同位置就棚網進行現場採樣，並將樣本送交政府化驗所進行測試。審查組將安排再次到有關屋苑進行現場採樣，送交政府化驗所進行測試。

屋宇署繼續進行特別巡查行動，截至今日已巡查359幢進行外牆維修的樓宇，確認當中約300幢有棚網並已取樣檢驗，預計本星期內陸續取得檢測結果。除早前已公布發現的兩幢有塑膠板遮封窗戶的樓宇，屋宇署暫未有再發現有發泡膠或塑膠板遮封窗戶的樓宇。

勞工處11月28日起展開全港性特別執法行動，巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，當中包括檢查棚架上的棚網阻燃性認可標準，以保障工人的職業安全。截至今午四時，勞工處已巡查61個建築地盤，共發出53份書面警告及13張敦促改善通知書，並提出兩宗檢控。

▼12月1日 市民大埔悼念宏福苑火災死難者▼

