宏福苑大火｜教大辦升旗暨默哀儀式　臨時支援中心啟用供小學上課

大埔宏福院五級火死傷枕藉，香港教育大學周一（12月1日）早上舉行升旗暨默哀儀式，悼念火災中的罹難者；並正式啟用「香港教育大學臨時支援中心」，為近300名因火災而停課的大埔浸信會公立學校師生，在大埔校園安排臨時教學場地，並提供包括義工教師、情緒輔導、交通及膳食安排等協助。



圖為2025年12月1日，教大早上舉行升旗暨默哀儀式，悼念大埔宏福苑五級大火的罹難者。（教大圖片）

教大公布，大火造成多人傷亡，並令區內13間中小學停課。為表達對罹難者的沉痛哀悼，教大自上周六（11月29日）起已連續3日下半旗誌哀。

周一上午9點正，逾百位教大教職員及附屬賽馬會小學的數十位同學，在校長李子建及3位副校長的率領下，在主樓前廣場舉行升旗儀式並下半旗誌哀，隨後集體默哀3分鐘，對罹難者寄予哀思，並向英勇犧牲的消防員致以崇高敬意。

教大臨時支援中心設有課室、活動空間、運動場地、午膳區及教員室等多個區域，並安排輔導人員協助學生處理壓力和情緒問題。（教大圖片）

圖為2025年12月1日，大埔浸信會公立學校學生於臨時支援中心復課。（教大圖片）

改裝室內體育館 供大埔浸小300學生作臨時校舍

而隨著滿載大埔浸小師生的6輛大巴駛入校園，教大臨時支援中心正式也正式投入運作。李子建及副校長（行政）方永豪，在上周六知悉大埔浸小需要場地作為臨時校舍，便即時邀請對方校長蕭婷到教大考察。

教大亦迅速聯繫有意提供義工服務的老師、教大心理學家、校友等，馬上在室內體育館佈置改裝場地，協調交通、餐飲等事項，得以在極短時間內，為大埔浸小的小一至小三年級近300位學童，安排好合適的課室、課程及教師。

圖為2025年12月1日，大埔浸信會公立學校學生於臨時支援中心復課。（教大圖片）

教大特別安排體育等課程 輔導人員協助學童

支援中心在開課前舉行了簡單的啟動儀式，孩子們自事故發生後首度復課，普遍表現雀躍，並齊聲對校長和教大表示感謝。

該支援中心設有課室、活動空間、運動場地、午膳區及教員室等多個區域，除由大埔浸小老師教授正常課程，還有由教大老師特別安排的體育課，稍後還有由教大教育學士課程學生教授的音樂與STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）課。中心亦有輔導人員協助學生面對壓力及情緒問題。

教大學生填寫心意卡為受影響人士打氣。（教大圖片）

3場網上講座提供支援資訊 逾1200師生及家長參與

自災難發生以來，教大積極與政府、學校及社區組織緊密合作，致力支援及協助災區的居民和學童。

除建立臨時支援中心，從上周四（11月27日）起一連兩日，教大副校長（學術）鄭美紅和協理副校長（學術質素保證）楊少詩，也組織校內心理學專家，舉辦了3場網上講座，為教師、家長和學童提供有關災後常見的心理問題輔導、危機評估化解等方法，以及教師可採取的基本支援等資訊。3場線上講座活動共吸引逾1,200 名校長、教師、家長及中學生參與。