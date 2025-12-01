宏福苑大火｜到安置房屋探望災民　李家超：關注災民生活各種需要

大埔宏福苑五級火災善後工作繼續進行，當局陸續安排受影響住戶入住安置房屋。行政長官李家超今日（1日）下午到其中一個用作安置的過渡性房屋，探望及慰問受大埔宏福苑火災影響的災民。李家超強調，政府高度關注受影響居民福祉，除即時應急援助外，並關注他們生活上的各種需要。



行政長官李家超今日下午到其中一個用作安置的過渡性房屋「路德會雙魚薈」，探望及慰問受大埔宏福苑火災影響的災民。（政府新聞處圖片）

李家超今日下午到位於元朗的過渡性房屋項目「路德會雙魚薈」，該項目共安置約60戶家庭、逾百名災民。探訪期間，李家超向災民了解他們的生活情況，亦視察了由活動室改設的臨時物資中心。

李家超讚揚負責營運的社福機構職員、社工，以及主動協助新遷入災民的「雙魚薈」鄰舍居民，指他們在關鍵時刻迅速動員，為災民提供從生活所需到情緒支援的全面幫助。李家超又表示，對社福機構各人員和「雙魚薈」鄰舍居民挺身而出，無私付出深受感動，認為他們體現了香港社會守望相助的團結精神。

李家超強調，政府高度關注受影響居民福祉，除即時應急援助外，並關注他們生活上的各種需要。

政務司司長陳國基今日下午到位於元朗錦上路的過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」，探望受大埔宏福苑火災影響的居民。（政府新聞處圖片）

陳國基到博愛江夏圍村了解入住災民實際需要

政務司司長陳國基今日下午亦到位於元朗錦上路的過渡性房屋項目「博愛江夏圍村」，探望受大埔宏福苑火災影響的居民，表達慰問和關懷，並了解他們的生活狀況與實際需要。

截至今日上午，約945名居民已入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有1,470名居民入住房屋局的過渡性房屋或房協項目的單位。

▼12月1日 市民大埔悼念宏福苑火災死難者▼



臨時庇護中心保留大埔社區中心仍維持對外開放

此外，大埔民政事務處今日表示，因應大埔宏福苑更多受火災影響的居民已入住政府為居民提供的應急住宿，已進一步調整臨時庇護中心的運作安排，維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用；而位於東昌街社區會堂的另一所臨時庇護中心，現已停止接收新的使用人士，但會繼續運作直至該中心的現有使用者遷往經安排的應急住宿。