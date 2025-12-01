宏福苑大火｜直擊安基苑承建商示範火燒棚網　起火1分30秒不熄滅

大埔宏福苑五級火災造成過百人死亡，項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕。牛頭角安基苑的大廈外牆維修同樣由鴻毅負責工程任顧問，工程承建商「偉利建築工程有限公司」為釋除住戶疑慮，昨日（30日）在屋苑業主立案法團周年大會中宣布示範燒棚網。



《香港01》記者今午（1日）到場直擊，發現部份棚網燃燒數秒至10多秒，其中安基苑C座的棚網最嚴重，起火後維持約一分半鐘才熄滅。其後有地盤工強調是正常情況︰「你見我哋係有火，但個火冇上升，佢只係喺原先點着咗嗰個位燒，然後熔咗喇，滴咗落嚟就冇咗件事，呢個係正常嘅情況。」



香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡（Reuters）

香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡（Reuters）

牛頭角安基苑的大廈外牆維修同樣由鴻毅負責工程顧問。（歐陽德浩攝）

宏福苑工程承建商偉利建築工程有限公司12月1日示範燒棚網。（歐陽德浩攝）

牛頭角安基苑大廈維修工程顧問為鴻毅

大埔宏福苑發生五級大火，竹棚、圍網及發泡膠板被指是導致這場世紀大火的元兇，引起其他正進行維修的屋苑居民人心惶惶。房屋局獨立審查組人員上周四（ 27日）已檢驗另外4個正在進行大維修的居屋屋苑，包括牛頭角安基苑，其大廈維修工程顧問為近日與宏福苑工程涉貪案有關的「鴻毅建築師有限公司」，法團昨日（11月30日）在明愛牛頭角社區中心召開業主周年大會，順道商討有關事宜。

承建商安排地盤工陪同業主上樓剪取棚網樣本測試。（歐陽德浩攝）

承建商在宏福苑周年大會宣布示範燒棚網

昨午社區中心座無虛席，業主紛紛對大廈維修工程表達疑慮，主要圍繞棚網的安全問題。工程承建商「偉利建築工程有限公司」負責人廖先生為了釋除業主的疑慮，他即場宣布今日（1日）中午12時即場示範燒棚網。

至今早約11時半，與安基商場相連的基康閣地下大堂已聚集大量傳媒，惟大量屋苑保安禁止記者進入，其後警察更到場處理，傳媒需要離開商場及屋苑外的範圍。有住戶認為社會大眾擁有知情權，不滿為何不能公開讓傳媒拍攝。

承建商安排地盤工陪同業主上樓剪取棚網樣本測試。（歐陽德浩攝）

承建商安排地盤工陪同業主上樓剪樣本測試

同一時間，安基苑平台聚集近百名業主，承建商負責人表示每幢大廈可派出兩至三名業主代表，在單位內按照的基主的要求，剪取棚網樣本測試火燒，多名業主隨即舉手請纓，並由承建商則安排地盤工陪同上樓。

安基苑C座21樓的棚網最嚴重，起火後維持約一分半鐘才熄滅，棚網更熔化變為灰燼，再滴在地上冒煙。（歐陽德浩攝）

C座棚網起火後維持約一分半鐘才熄滅 業主︰燒着咗好耐啦！

其後地盤工使用點火槍逐一燃點棚網，另一人則手持滅火筒在旁戒備。測試結果發現，部份棚網持續燃燒數秒至10多秒，只有A座的棚網沒有起火，其中安基苑C座21樓的棚網最嚴重，起火後維持約一分半鐘才熄滅，地盤工期間不斷稱「熄㗎喇熄㗎喇」，有業主則高聲反駁「燒着咗好耐啦！乜都燒咗啦！」

棚網樣本起火期間，不斷棚網熔化變為灰燼，再滴在地上冒煙。（歐陽德浩攝）

有棚網熔化成灰燼滴在地上冒煙 業主質疑安全性

此外，棚網樣本起火期間，不斷有棚網熔化成灰燼，再滴在地上冒煙。有業主質疑即使棚網只燃燒短時間自然熄滅，但灰燼滴下後可能會燃點地面的雜物，再度釀成火災，質疑其安全性。甚至有B座業主感到不放心，要求承建商安排地盤工上門剪取樣本，再親自以點火槍測試，最終也燃燒約15秒。

有B座業主要求承建商安排地盤工上門剪取樣本，再親自以點火槍測試，最終也燃燒約15秒。（歐陽德浩攝）

地盤工稱情況正常︰你見我哋係有火，個火冇上升

在場的承建商地盤工則不斷解答業主的疑問，其中一人表示火苗沒有沿着棚網向上蔓延，強調起火為合理的現象。他又稱房屋署獨立審查組取下樣本後，沒有通知公司棚網出現問題，而承建商測試後也確保安全，才敢即場示範燒網。