宏福苑大火｜安基苑維修同一顧問　承建商拒拆棚網　周一示範火燒

大埔宏福苑五級火災造成過百人死亡，項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕。牛頭角安基苑的大廈外牆維修同樣由鴻毅負責工程任顧問，屋苑業主立案法團周日（30日）舉行周年大會，順道商討工程有關事宜。



工程承建商「偉利建築工程有限公司」負責人透露，房屋署上周兩度到場剪下棚網樣本化驗，另外為了釋除業主的疑慮，周一（1日）中午將即場示範燒棚網。他並強調不會拆除棚網，因符合政府要求的英國標準，若法團要求中止工程，將控告並追討相關損失。惟法團代表律師則提醒在場業主，鴻毅職員已自曝不確定公司是否具備專業人士，即大廈工程已失去監管，承建商按契約應暫停施工。「冇監工可以開工？要監工嚟做乜？」



宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（香港01直播截圖）

宏福苑多幢大廈被波及，建築內外均火光熊熊。（香港01直播截圖）

牛頭角安基苑大廈維修工程顧問為鴻毅 業主周日開會商討

大埔宏福苑發生五級大火，竹棚、圍網及發泡膠板被指是導致這場世紀大火的元兇，引起其他正進行維修的屋苑居民人心惶惶。房屋局獨立審查組人員上周四（ 27日）已檢驗另外4個正在進行大維修的居屋屋苑，包括牛頭角安基苑，其大廈維修工程顧問為近日與宏福苑工程涉貪案有關的「鴻毅建築師有限公司」，法團周日（30日）在明愛牛頭角社區中心召開業主周年大會，順道商討有關事宜。

牛頭角安基苑業主立案法團11月30日在明愛牛頭角社區中心舉行周年大會。（歐陽德浩攝）

牛頭角安基苑業主立案法團11月30日在明愛牛頭角社區中心舉行周年大會。（歐陽德浩攝）

200人出席 會場座無虛席 排隊人龍圍繞社區中心半圈

社區中心2樓會堂下午1時45分開放予業主登記進入，惟大批住戶已準時到達，會堂門外大排長龍，目測估計逾200人，一直由樓梯延伸至街外，圍繞社區中心半個圈。直至下午2時55分大會終於開始，較原定的下午2時15分遲40分鐘，全場座無虛席，部份業主更需要站在會場後方。

工程承建商「偉利建築工程有限公司」負責人廖先生。（歐陽德浩攝）

牛頭角安基苑的大廈外牆維修同樣由鴻毅負責工程顧問。（歐陽德浩攝）

房屋署上周兩度到安基苑剪下棚網樣本化驗

業主們紛紛對大廈維修工程表達疑問，主要圍繞棚網的安全問題。工程承建商「偉利建築工程有限公司」負責人廖先生透露早於大廈工程初期，已剪下棚網交予法團，直至宏福苑發生火災後，房屋署獨立審查組分別在上周四及上周六（27日及29日），也到場剪下棚網並帶回實驗室化驗。為了釋除業主的疑慮，他更表示周一中午將即場示範燒棚網。

不如咁樣啦，我星期一（12月1日）下晝十二點鐘，我玻璃屋等你哋，你哋指邊度，我燒邊度，我就燒畀你睇！ 偉利建築工程有限公司負責人廖先生

承建商11月27日早上安排人員往大角咀及旺角，以「炒價」購買滅火筒。（歐陽德浩攝）

承建商11月27日早上安排人員往大角咀及旺角，以「炒價」購買滅火筒。（歐陽德浩攝）

要求地盤工進入棚架不准帶打火機及香煙

廖先生又稱，上周四早上更安排人員往大角咀及旺角，以「炒價」購買滅火筒，放置在大廈所有樓層、天台、泵房，以及用作擺放材料的平台等；同時所有通道已塗上防火物料，並更換部份防火門；另外更強烈要求地盤工人不准抽煙，要求進入棚架前必須將打火機及香煙放在辦公室內，並與他們簽署防火指引，提醒一旦出現任何煙頭引起的問題，責任不在於承建商，更揚言能夠讓他們在行內「消失」。

一支滅火桶通常二百幾蚊啫，我星期四上晝要四百幾先買到，下晝已經買唔到，全香港暫時都冇㗎喇。 偉利建築工程有限公司負責人廖先生

承建商已拆除不阻燃的「踢腳板」。（歐陽德浩攝）

承建商更換大廈部份防火門。（歐陽德浩攝）

強調不會拆棚網 因符合政府要求的英國標準 會拆不阻燃「踢腳板」

被業主問到會否暫時收起棚網以確保安全，廖先生強調棚網符合英國標準，站在承建商的立場，只跟從屋宇署的指引，因此不會拆卸棚網，僅需拆除不阻燃的「踢腳板」，惟地盤工人到外牆工作需要「踢腳板」，關乎安全守則，因此原定明年2月完成的維修工程或會延誤，更稱拆除「踢腳板」為全港工程都在面對的問題。

鴻毅建築師有限公司高級項目主任。（歐陽德浩攝）

牛頭角安基苑的升降機貼滿告示。（歐陽德浩攝）

若法團要求中止工程 承建商將控告並追討相關損失

由於工程顧問「鴻毅建築師有限公司」的兩名董事已被拘捕，公司未來能否繼續營運成疑。廖先生建議業主們可另聘工程顧問公司，承建商偉利建築將繼續展開工程，目標明年趕快完工；惟法團若要求中止工程，偉利建築則會作出控告，以追討相關損失。

代表業主立案法團的律師陳家樂。（歐陽德浩攝）

承建商在大廈內貼滿注意防火的告示。（歐陽德浩攝）

顧問公司鴻毅失監管功能 律師質疑承建商︰冇監工可以開工？

不過，代表業主立案法團的律師陳家樂提醒業主，在場的鴻毅高級項目主任已自曝不確定公司是否仍具備專業人士，即大廈工程已失去顧問公司的監管，承建商按契約應暫停施工，建議法團應投票決定是否要求承建商停工。「冇監工可以開工？要監工嚟做乜？」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

承建商原定目標明年2月完工。（歐陽德浩攝）

方保僑籲政府部門介入處理 否則住戶每日寢食難安

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑的家人也居住在安基苑，他表示若承建商所言屬實，棚網是符合政府的防燃標準，則贊同另聘顧問公司，冀盡快完成工程及拆除棚網，因重新招標只會加重業主們的負擔。另外有鑑於工程問題非常複雜，其他業主未必願意額外花錢聘請顧問公司，建議政府部門介入處理，否則住戶每日會繼續寢食難安。