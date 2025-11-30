大埔火災｜安基苑貼通告禁在棚架吸煙　今召會議或撤工程顧問鴻毅

宏福苑發生五級大火造成嚴重死傷，引起其他正進修的屋苑居民人心惶惶。房屋局獨立審查組人員周四（ 27日）已檢驗另外4個正在進行大維修的居屋屋苑，包括牛頭角安基苑，其大維修工程顧問為近日與宏福苑工程涉貪案有關的「鴻毅建築師」，法團周日（30日）將召開業主周年大會，商討有關事宜。大火發生後，該屋苑周四（27日）亦貼出新通告，強調嚴禁住戶及工人在公眾地方、棚架吸煙或抛煙頭出窗外。



安基苑大維修工程顧問為近日涉嫌於宏福苑工程貪污被捕的「鴻毅建築師」，法團周日（30日）召開業主周年大會，商討有關事宜。（方保橋facebook圖片）

除了宏福苑外，房屋局獨立審查組人員周四檢驗4個進行大維修的居屋屋苑，包括沙田穗禾苑、葵涌清麗苑、長沙灣怡閣苑及牛頭角安基苑的棚網，經化驗符合阻燃要求。安基苑管業處同日貼出通告指，「因應宏福苑火警起因懷疑是燃燒的煙蒂燒著搭建的棚架物料，為避免發生同類事件，禁止在公眾地方吸煙或抛煙頭出窗外。」

安基苑管業處同日貼出通告指，禁止在公眾地方吸煙或抛煙頭出窗外。（方保橋facebook圖片）

通告亦列出，已指令承辦商「偉利」嚴禁工人於公眾地方及棚架範圍吸煙，並測試及檢查棚網及棚架的防火措施，以及清除工地雜物，亦安排「偉利」及工程顧問「鴻毅建築師」緊急會議。

安基苑業主立案法團原定周日（30日）召開周年大會，議程包括揀選明後年的清潔服務承辦商及選舉管委會成員等。管業處周六（29日）貼出通告指，宏福苑工程顧問「鴻毅建築師」同為安基苑工程顧問，獲悉「鴻毅」多名負責人員被廉署拘捕，其服務表現或失當，影響大維修進度，已致函市建局及不同政府部門查詢處理方案。管業處亦表示，已延長周年大會場地使用時間，待原定議程商討完畢，將就「鴻毅」一事與各業戶商討。

2025年11月28日晚上，大埔宏福苑五級火災已經救熄，消防在大廈天台搜索。（梁鵬威攝）

廉政公署日前成立專案小組，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組，並展開全面調查，周五（28日）拘捕8名人士，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人。被捕人士為7男1女（40至63歲），其中4人分別為宏福苑大維修工程顧問公司「鴻毅建築師」的兩名董事，以及兩名負責監督有關工程的項目經理；另外3人為棚架工程分判商，包括一對夫婦東主；餘下一人為中間人。

