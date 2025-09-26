十一｜廉價内地團遭高壓式銷售影射藥　旅監局：國慶黃金周將嚴打

廉價旅行團湧現香港旅遊市場，有「香港一日遊」旅行團索價僅人民幣18元。有報道指該類廉價旅行團背後與「影射藥」代理有關聯，旅行社或與藥行、「影射藥」生產者為同一老闆，旅客會被安排至指定商店及藥行購物，並被高壓式銷售。



旅監局表示，旅行代理商在安排入境旅行團光顧任何商店前，必須先按行政計劃申請將有關商店註冊；對威迫購物零容忍，將在國慶黃金周假期時，加強巡查工作。



過往的内地旅行團。（資料圖片/黃寶瑩攝）

近期有不少旅行社推出廉價旅行團吸客，有「香港一日遊」旅行團索價僅人民幣18元。《文匯報》報道指，推出廉價團的旅行社，或與藥行、「影射藥」生產者是同一位老闆，參加者來港後會被安排至藥行購物，而藥行中多是模仿知名品牌包裝的「影射藥」，該類「影射藥」無法在其他藥店找到，疑為專門供應給旅行社的藥品，而旅行社則透過高壓式銷售「影射藥」的佣金賺錢。

影射藥物無論外形、圖案及顏色與正貨相似度極高。（資料圖片 / 余睿菁攝）

旅監局今日（26日）表示，已調查有關事件，並主動聯絡相關人士搜集資料。局方指，對威迫購物零容忍，該行為屬刑事罪行，一經定罪，最高可處罰款100,000元及監禁2年，相關旅行代理商或導遊牌照亦會被撤銷，以作懲處。

對於指定商店方面，旅監局有入境旅行團註冊商店行政計劃（行政計劃），所有持牌旅行代理商在安排入境旅行團光顧任何商店前，必須先按行政計劃申請將有關商店註冊。所有加入行政計劃的商店，必須簽署承諾書，包括承諾為符合退款規定的貨品，提供百分百退款保障。若註冊商店違反有關承諾，可對有關商店施以處分，包括記分、暫停或撤銷其註冊。

旅監局補充，9月19日曾聯同香港海關到尖沙咀、土瓜灣、紅磡及九龍灣區內巡查入境旅行團註冊商店及購物熱點，加強保障入境旅行團旅客的權益。旅監局亦提到，臨近內地國慶黃金周假期，將會加強註冊商店巡查工作，確保入境旅行團的購物活動有序進行。