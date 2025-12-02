宏福苑大火災｜工程顧問鴻毅通知結業　多間物管公司今陸續收電話

大埔宏福苑五級火災死亡人數今日（2日）增至156人，項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」兩名董事早前疑涉貪污遭廉政公署拘捕。牛頭角安基苑的大廈維修工程同樣由鴻毅負責工程顧問，屋苑業主立案法團上周日（30日）舉行周年大會，當時鴻毅項目主任強調全公司上下同事一條心，繼續做好每份工作，但他不確定公司是否仍具備專業人士。



不過到了今日（2日），有傳鴻毅無法繼續履行現有合約的顧問職務，決定即時暫停及終止業務。《香港01》收到物業管理界人士指，多間物管公司今日陸續收到鴻毅電話通知結業，惟該職員沒有交代後續安排。《香港01》向鴻毅查詢，惟未收到回應。



香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡。（Reuters）

香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡。（Reuters）

宏福苑工程顧問鴻毅兩名負責人11.28被廉署拘捕

大埔宏福苑五級火災死傷枕藉，大火焚燒逾43小時，廉政公署上周成立專案小組，對維修工程可能涉及的貪污展開調查，其後上周五（11月28日）拘捕工程顧問「鴻毅建築師有限公司」的兩名負責人，並到九龍灣福康工業大廈7樓寫字樓搜證。翻查資料，該公司於2006年成立，兩名董事吳躍及黃俠然，同是直接或間接股東。

鴻毅建築師有限公司高級項目主任11月30日參與牛頭角安基苑業主立案法團大會，強調現在全公司上下同事一條心，為公司繼續做好每份工作。（歐陽德浩攝）

鴻毅項目主任本周日開腔︰全公司上下同事一條心

牛頭角安基苑的大廈外牆維修同樣由鴻毅負責工程顧問，屋苑業主立案法團本周日（11月30日）舉行周年大會，鴻毅一名高級項目主任參與大會。當時有業主質疑鴻毅已沒有能力繼續完成監督工程的職責，他則強調現在全公司上下同事一條心，為公司繼續做好每份工作，但他不確定公司是否仍具備專業人士。

你話我𠵱家呢一刻有冇專業人士？我真係答你唔到，以我𠵱家職位所知嘅，我唔知仲有冇專業人士。 鴻毅建築師有限公司高級項目主任

廉政公署11月28日到九龍灣福康工業大廈7樓一單位拘捕兩人。（資料圖片／蔡正邦攝）

消息︰多間物管公司今日陸續收到鴻毅電話通知結業

事隔兩日，有傳鴻毅無法繼續履行現有合約的顧問職務，決定即時暫停及終止業務。有物業管理業人士向《香港01》透露，多間物管公司今日陸續收到鴻毅電話通知結業，惟鴻毅職員沒有交代後續安排，考慮到事件每日發展迅速，目前物管公司暫無下一步計劃。「我諗處理上面大家係咪搵過間定點樣呢，我諗嚟緊大家會慢慢有啲聲音。」

另有消息人士透露，鴻毅今午已向承辦工程的屋苑口頭通知結業，稱稍後補發書面通知。