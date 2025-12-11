林俊一涉非禮多名男學生　官指摸下體與歌唱技巧無關　裁11罪成

曾參加電視台節目《中年好聲音》的歌唱導師林俊一，涉嫌在教授學生時，以按摩及改善唱功為由非禮其學生，又拍他們的私處，有16歲男生供稱，林不但曾按其下體，並對他說：「假若你想成名，被性侵是普遍的。」林否認17項非禮及3項普通襲擊罪，案件今（11日）於區域法院裁決，暫委法官鍾偉強接納其中7名事主的供詞，又指被告摸人下體的行為與歌唱技巧無關，且該些事主均不同意其行為，故裁定林9項非禮和2項普通襲擊罪成，涉7名案發時15至34歲的事主。由於林已被拘留26個月，鍾官准被告保釋，下令索取被告的背景和心理報告，以及受害人的創傷報告，押後至1月26日判刑。



控罪指林於2008至2023年犯案

被告林俊一（38歲，歌唱導師），被控17項猥褻侵犯罪及3項普通襲擊罪，指他於2008年2023年間，分別於長沙灣順利商業大廈、葵涌豪華工業大廈及長沙灣昌發大廈，兩度猥褻侵犯男童X及多次非禮或襲擊另外9名男子。被告為一名自由職業者，教授唱歌，案中事主大多是其學生。

事主X稱課上被問有否自瀆

事主X在案發時未滿16歲，為被告的學生。事發時正在上課，被告要求他躺在地上做一些舒展的動作，又問X有沒有自瀆，並要求X脫去短褲讓被告觀看。在X拒絕後，被告仍扯下其褲子，並用手握住其陽具郁動約2分鐘。X當時感到驚慌及覺被侵犯。

被告指想成名被性侵是普遍的

在2023年7月1日，被告再次問X有沒有自瀆，又突然用他的拇指及食指，隔住內褲按其陽具1-2秒。X稱感到不舒服，惟被告對他說：「假若你想成名，被性侵是普遍的。」

以音頻治療為由要事主C脫去衣服

在2021年3月1日，被告以「音頻治療」為由，聲稱此治療可能對事主C的發聲有幫助，在C同意後，指示他脫去衣服，摸及拍攝其陰莖並說：「你嘅啫啫仔好得意。」

以開聲修眉等非禮另8男

其後被告多次以按摩、改善唱功、開聲、修眉、化妝及塗藥膏等原因為由，多次非禮另外8名男子，行為包括撫摸及拍攝他們的陽具及陰囊、按壓恥骨、吻面、攬及摸腰等。

要求事主F口交手淫不果反為F口交

被告亦曾要求其中一名事主F為其手淫及口交未果，於是反之為F手淫及口交，更在F的肚上射精，行為至F也射精才停止，F事後感尷尬。

事主I 稱2008年曾遭性侵

本案另有一名非被告學生的事主I，在2008年，他因進修的課程須找被告作人物專訪，故到被告的家中做訪問，之後被告說可以指導I歌唱技巧，卻突然把I推在床上，脫去I的內外褲以及自行脫去自己身上的所有衣物，並用身體壓在I身上，把陰莖靠近其面部，要求I為他口交被拒，及後被告把手指插入I的肛門及握住其陰莖，被告其後亦自瀆並在I身上射精。

事主X揭發事件更多人主動報案

在2023年7月9日，16歲的事主X在上結他課時，告知結他老師黃先生有關事件，在黃的建議下向社工求助及報警。在案件被公開報道後，其他事主相繼報警。被告其後由內地過關返港時被捕。

被告沒有出庭作供，辯方主要指事主虛構事件，並非誠實證人。

被告林俊一(右)獲准保釋後，即急步跑出法院，並上了一部的士。(陳曉欣攝)

鍾官引述其中7名事主的指控包括：

1.患躁鬱症的事主J指被告教他唱歌時，為他按摩以「開聲」，期間伸手入J的內褲捽陰囊；

2.事主A稱上歌唱課時，被告指他中氣不足，問A「打飛機」的習慣時，伸手「𢭃」A的陰囊，另摸A的「腹股溝」；

3.事主B指被告為他按摩小腹時，突然揸B的陰囊及陰莖，並向上拉動，又指B：「自瀆過度， 需要按摩吓。」當時B的女友亦見到B皺眉及叫：「嘩！」一聲，表情震驚，女友並聽到被告對B說：「你身體真係唔好。」

4.事主C稱被告為他按摩時，觸摸C的陰莖及扳開其包皮，並對其性器官作出「有真菌」及形狀趣怪等評語；

5.事主D指被告為他修眉時讚D「好靚仔」並突然吻他面；

6.事主F指被告曾吻他面，並以協助F唱歌技巧為由，替F以不同方式治療，包括按摩時摸下體。

7.事主X指被告曾向他訛稱曾當醫生，又稱：「因為你唔出名，你咁樣俾人非禮呢你先會紅㗎，咁樣做好正常㗎。」

摸人行為與唱歌技巧無關

鍾官認為，這7名事主的證供簡單直接，被盤問時沒有動搖，裁定他們為誠實可靠的證人，接納他們對被告所作的指控屬實。鍾官又稱，被告摸人下體的行為與歌唱技巧毫無關係，事主亦不同意被摸和被吻，裁定被告罪成。

但鍾官認為有部份事主未有清楚交代與被告的關係，或不排除被告真誠相信事主同意性接觸及一罪表證不足等，故裁定被告部份罪名不成立。

被告已還押26個月

辯方表示，被告已被還押26個月，獲獄中行為良好扣減後，相當於已服刑近40個月的刑期，而最嚴重涉及指插的控罪被裁定罪名不成立，故申請保釋候判，並獲法官批准。

案件編號：DCCC234/2024