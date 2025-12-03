宏福苑大火｜鴻毅澄清「維持有限度服務」　配合政府調查免礙公正

大埔宏福苑世紀火災，火勢迅速加快，外界料涉及維修工程中，使用不合規棚網，和易燃發泡膠包封。宏福苑維修工程項目顧問為「鴻毅建築師有限公司」，昨日有物業管理界人士向《香港01》表示，獲鴻毅致電通知結業，惟未有交代後續安排。



鴻毅今日向業主立案法團及客戶發聲明表示，澄清暫時「僅能維持有限度之服務範圍」，包括基本文件存檔、簡單諮詢及行政支援，以避免影響調查程序的公正性及完整性。



大埔宏福苑大維修項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」辦公室，12月2日下午捲閘下了四分一。(資料圖片)

鴻毅今日向業主立案法團及客戶發聲明表示，就昨日發出的營運通知作出澄清，稱現階段正全力配合並接受相關政府部門之調查工作，針對宏福苑火災事件的後續情況尚未完全釐清，公司「暫時僅能維持有限度之服務範圍」，包括基本文件存檔，簡單諮詢及行政支援，以避免影響調查程序之公正性及完整性。

鴻毅表示，若法團或客戶基於上述情況決定終止現有顧問合約，公司完全理解並願意全力配合， 當中包括協助過度至新服務供應商，或提交相關顧問文件等 。任何終止程序將嚴格依據合約條款及 《 建築物管理條例 》 344 章 之公平原則處理，公司將盡力確保交接過程順利無縫，以減低對客戶之潛在影響。