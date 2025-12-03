宏福苑火災｜詐騙短訊扮政府確認捐款予紅十字　警：電話高危有伏

大埔宏福苑火災，多個社福機構以至政府發起募捐。有市民收到短訊，短訊發送人名稱為「GovHK」，稱已向「紅十字基金」募捐，將於今日扣款5千元。記者致電短訊附上的九位數字電話「24小時專線」，對方以普通話稱記者可能不小心點擊新聞裏的廣告連接，系列即將扣款5千元，着記者聯絡另一名客服專員辦理退款，又稱自己「都是為了災區的人民」而工作。另一名客服人員則透過WhatsApp本地電話，提供一個退款網址，該網站用上銀聯標誌，並自稱是「銀聯注銷解綁中心」。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑檢視網站後，指該網域較近期成立，多數是釣魚網站，呼籲市民不要點擊網站及提高警覺。警方表示短訊由詐騙集團發送，「防騙視伏器」已將相關電話號碼列為「高危有伏」，強調政府絕對不會透過這類短訊，要求市民提供個人敏感資料或者轉款。



有市民收到短訊，短訊發送人名稱為「GovHK」，稱已向「紅十字基金」募捐，將於今日扣款5千元。（讀者提供）

記者致電短訊內的專線電話，經多次轉接電話後，客服人員着記者到網站辦理退款。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑檢視網站後，指該網域較近期成立，多數是釣魚網站。（網站截圖）

多名市民收到短訊，發送人名稱為「GovHK」（香港政府簡稱）。短訊以「香港特區政府」為首，稱接收訊人士已向「紅十字基金賬戶」募捐，今日將扣款5,000港元用於宏福苑受影響市民。當中「於」字寫成「于」，「將」字寫成「将」，並附上九位數字電話號碼。

接線生：或看新聞時不小心點擊捐款連結

記者致電電話，接線員以普通話回應是「香港紅十字會」員工，扣款將分三天，每次扣款2,000元，一共扣6,000元。他稱記者可能閱讀新聞時不小心點擊到捐款連結，令「紅十字會」已經獲得銀行資料，可以扣款。

被問到多不多人捐錢、工作辛不辛苦時，接線生回應稱「頗多人捐款」。

不辛苦，不辛苦，都是為了災區的人民嘛。 疑似詐騙短訊專線接線生

大埔宏福苑五級火，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員12月3日繼續進入災場，尋找遇難者遺體。（梁鵬威攝）

客服提供網址供致電者退款

記者再次致電專線，另一位操普通話接線生稱由於宏福苑火災傷亡較多，因此「香港紅十字會」在其他機構合作下發起募捐。

香港金融管理局聯同內地銀聯國際合辦這次募捐，您的扣費合同已經生效，今天內就會扣款，退款會比較麻煩。 疑似詐騙短訊專線接線生

接線生着記者經WhatsApp致電另一客服人員，該人員提供一個網址，稱是用於處理退款。網站使用銀聯的標誌，在線客服則稱網站是「銀聯注銷解綁中心」。「資料提交」一欄要求用戶輸入銀行卡號、密碼、網上銀行賬戶密碼等。

記者致電短訊內的專線電話，經多次轉接電話後，客服人員着記者到網站辦理退款。「資料提交」一欄要求用戶輸入銀行卡號、密碼、網上銀行賬戶密碼等。（網站截圖）

警務處網絡安全及科技罪案調查科高級警司李經晞表示該短訊為詐騙。（鄭子峰攝）

警方：防騙視伏器列為高危有伏

警務處網絡安全及科技罪案調查科李經晞表示，留意到詐騙集團近兩天冒充政府，向市民發送捐款確認通知，稱收訊人已完成捐款，並附上可疑號碼。她說「防騙視伏器」已將相關電話號碼列為「高危有伏」，強調政府絕對不會透過這類短訊，要求市民提供個人敏感資料或者轉款。市民接獲來訊時應提高警覺，亦切勿輕信來訊訊息。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑協助檢視「退款」網站，指防火牆視網站為不安全，網站11月尾才建立。。（資料圖片）

方保僑：多數是釣魚網站

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑協助檢視「退款」網站，指防火牆視網站為不安全，網站11月尾才建立。網站上很多按鈕都無法點擊，可以點擊的僅有與客服對話、下載應用程式及填寫個人資料。他估計可能是釣魚網站，索取銀行密碼後再轉走用戶金錢，或者應用程式其實是木馬程式，能遠端操控受害者電話。