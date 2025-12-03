宏福苑大火｜保監局：涉產險及壽險保單共8700張　設專責小組協調

大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，外界關注保險索償情況。保監局行政總監張雲正表示，保監局的專責小組正協調保險公司接觸受影響人士，目前涉宏福苑的保單有 8,700 張，當中約1100張涉及的產險保單，及7600張壽險保單，強調業界反應快及非常合作。



1100張涉及產險 7600張為壽險保單

張雲正出席一個保險業論壇後表示，保監局在事件發生後已成立專責小組，協調保險公司接觸傷者及受影響家庭成員，包括向醫管局查詢傷者或死者家屬聯絡方法，以主動提供適切協助。

張雲正表示，目前全港有158間保險公司，當中涉及宏福苑的有約30間。專責小組共有5名成員，主要協助保險公司接觸火災傷者和受影響的家庭成員，包括向醫管局查詢傷者或死者家屬聯絡方法等。

他透露，專責小組已主動接觸幾乎全港所有活躍的壽險公司，在資料庫內尋找和宏福苑地址相符的客戶，所有保險公司都非常合作。他強調，只要宏福苑的保險查詢仍在，專責小組就不解散。對於賠償總額要視乎個別個案，但在現今階段，不需要計較究竟賠多少，因為業界也相信不會計較。