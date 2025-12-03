宏福苑大火｜完成搜索　警方：在一層找到老幼遺體　可能係一家人

宏福苑五級火災發生第八日，警方已完成大埔宏福苑7座起火大廈所有單位的搜索工作，再發現3具遺體，死亡人數增至159人。警方災難遇害者辨認組（DVIU）總結尋找死難者工作，稱現場環境危險，加上現場滿目瘡痍，對隊員生理、心理上都有好大挑戰。



該組主管、偵緝訓練中心警司鄭嘉俊透露，隊員曾在一層同時找到幾具遺體，「有大有細，有老有嫩，甚至可能係一家人」，隊員要在現場壓抑情緒，將遇難者帶離現場。他又提到，有隊員在沙石、泥濘中徒手挖掘，唯一目的就是希望保持遺體完整。行動期間有隊員的親人離世，心情沉痛之際，仍主動表示希望盡快歸隊。



宏福苑五級火災發生第八日，警方已完成大埔宏福苑7座起火大廈所有單位的搜索工作，再發現3具遺體，死亡人數增至159人。（梁鵬威攝）

災難遇害者辨認組主管、偵緝訓練中心警司鄭嘉俊透露，隊員曾在一層同時找到幾具遺體，「有大有細，有老有嫩，甚至可能係一家人」。（鄭子峰攝）

災難遇害者辨認組主管：遺體有老有嫩

警方災難遇害者辨認組主管、偵緝訓練中心警司鄭嘉俊表示，樓宇經歷大火後損毀嚴重，空氣非常混濁，充斥濃烈氣味，隊員亦需帶同裝備徒步在大廈上落30多層，對隊員體能上、心理上都是好大挑戰。

鄭嘉俊表示，現場慘況對隊員造成衝擊，有隊員曾在一層同時找到幾具遺體，他帶哽咽說：「呢啲遺體有大有細，有老有嫩，甚至可能係一家人」，隊員要在現場控制情緒，將遇難者帶離現場。

辨認組人員徒手挖掘 冀將完整遺體交回親屬

鄭嘉俊又提到，按平常訓練，有遺體需要利用工具移離，但有辨認組隊員為了將完整遺體交回親屬，在沙石、泥濘、雜物、污水中徒手挖掘；有隊員在現場亦想哭，但仍盡力壓抑情緒，不想阻礙工作進展。

有隊員親人也離世 仍主動要求盡快歸隊

鄭又指，行動期間有隊員的親人離世，隊員心情沉痛，但仍主動表示希望盡快歸隊，最終亦很快歸隊工作。他指對此深受感動，又稱已擔任DVIU主管6年，「我覺得我哋隊員嘅表現，係一個真正嘅DVIU隊員」，為隊員的專業態度致敬。

