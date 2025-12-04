政府勒令全港維修中大廈3日內拆棚網　周思傑：工人數目足以完成

政府昨日（3日）宣佈，全港正進行大維修的樓宇，若外牆有搭建棚架，必須在3個工作天內、即最遲本周六（6日)，將棚網移除。建造業總工會理事長周思傑及香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華今日在電台節目中均對政策表示支持。周思傑指3日期限緊急，但相信本港工人數目足夠完成政府要求；伍新華則指拆網費用雖要由承建商承擔，但一幢大廈的棚網費用只是數萬元，對承建商不算貴。



宏福苑火災的其中一個原因是部份棚網不阻燃，政府宣布全港正搭棚維修中大廈需移除棚網。圖為災後的宏福苑，可見棚網已燒至面目全非。（夏家朗攝）

香港建造業總工會理事長周思傑。（資料圖片／羅日昇攝）

香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華。（資料圖片／羅君豪攝）

發展局局長甯漢豪昨日(3日)表示，為保障公眾安全，並消除現正進行維修大廈的業主和住戶的忐忑疑慮，政府決定從嚴處理，宣布所有現正進行大維修的樓宇，包括所有公營、私營樓宇及政府大樓，若其外牆有搭建棚架，必須在3日內，即本周六或之前，將棚網移除。

建造業總工會理事長周思傑及香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華今日在港台節目《千禧年代》均對政策表示支持，周思傑指大埔火災後，市民均對棚網阻燃性感擔心，政策是順應市民意見而為；伍新華則指政策可令市民感安心。

周思傑：工人數目足夠完成政府要求

周思傑續指，雖然3日期限緊急，但以一層20樓高的大廈計，只需動用20名工人便能在一日內完成拆網；在全港有3,000名工人的情況下，相信工人數目足夠完成政府要求。

不過，周思傑指一下子動用這麼多工人，可能會影響其他地盤的施工進度，惟只會影響3日。伍新華則指雖然拆網費用要由承建商承擔，但一幢大廈的棚網費用只是數萬元，對承建商不算貴。

伍新華關注小型地盤不夠位就地採樣

另外，屋宇署將爭取於下星期發出新的作業守則，要求所有棚架物料運送到工地時，必須就地採樣，並經由指定檢查所和檢查員確定合格後，方可獲准上架使用。伍新華對就地採樣的場地表示關注，因為有些小型地盤可能不夠位；但他相信，只要稍作配合也能解決。