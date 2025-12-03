宏福苑火災｜驗棚網漏洞要問責？甯漢豪：向前看　做好善後更重要

大埔宏福苑五級火災，掲示政府過去檢驗棚網出現漏洞，在大廈低層換上合規棚網已成為業界「魚目混珠」的常見手法。發展局局長甯漢豪作為主事官員之一，今晚（3日）被問到應如何問責，她稱要「向前看」，指特首李家超成立的工作組及獨立委員會會檢視現行規管制度的不足，又指現時最重要是做好善後工作，做好制度。



發展局局長甯漢豪宣布，全港正進行大維修的樓宇，若外牆有搭建棚架，必須在三日內，將棚架的外牆保護網移除。（楊凱力攝）

大埔宏福苑五級火災，掲示政府過去檢驗棚網出現漏洞，在大廈低層換上合規棚網已成為業界「魚目混珠」的常見手法。（資料圖片／梁鵬威攝）

甯漢豪今晚（3日）宣布，全港正進行大維修的樓宇，若外牆有搭建棚架，必須在三個工作天內、即最遲本周六（6日)，將棚架的外牆保護網移除。

就政府過去檢驗棚網出現漏洞，甯漢豪在記者會回應有關如何問責的問題時表示，行政長官已成立了由政務司司長主持的工作組，審視現行規管制度的不足並進行修補，亦宣布成立獨立委員會，其工作範疇將檢視現時大廈維修的機制，包括巡查和各方面的要求，「我諗如果我哋向前看，同埋作為檢討今次事件有啲乜嘢係做得唔足，我哋都會喺兩個情況（工作組、獨立委員會）下處理。」

甯漢豪又指，現時最重要是做好善後工作，做好制度。她又強調，《建築物條例》一直以來都依賴工程中，不同的專業人士、承建商和政府參與其中，形容各方角色是「層層壘壘」，不少情況都是建基於條例對於專業人士、承建商的要求，他們亦需要承擔責任。

如果今次事件揭示到我哋喺呢啲環節，有陣時真係唔可以基於信任、大家會守法地去做，咁我哋喺呢啲環節就要加強返。 發展局局長甯漢豪

