大埔火災｜為何急公布棚網初步合格？鄧炳強：負責任所為　免揣測

大埔宏福苑五級火災，政府曾表示宏志閣的棚網阻燃測試初步合格，其後在周一（1日）公布其他大廈的棚網阻燃能力不足。就有聲音質疑政府不應草率公布「初步結果」，保安局局長鄧炳強今日（3日）稱，是「透明」、「負責任」政府所為，因為公眾關心事件，有初步結果便公布，可免出現很多揣測。



鄧炳強上周五指初步化驗棚網達到阻燃要求

保安局局長鄧炳強上周五（11月28日）曾表示，初步化驗顯示，宏福苑大廈棚架保護網達到阻燃要求，包圍大廈窗門的發泡膠是令火勢迅速蔓延的主因。不過，事隔三日至本周一，他再見記者時，公布警方在火勢受控後，再在屋苑8幢大廈抽取20個棚網樣本化驗，其中7個不合格，又承認當初是在未起火的宏志閣取樣。

保安局局長鄧炳強和發展局局長甯漢豪今日（3日）就虛假棚網報告舉辦記者會。（楊凱力攝）

保安局局長鄧炳強稱，公布棚網阻燃測試初步合格，是「透明」、「負責任」政府所為。（楊凱力攝）

鄧炳強今日稱希望有資訊就盡快公布、「無嘢隱瞞」

鄧炳強今日再見記者，被問到當初是否公布得過急時，他回應指，作為負責任、透明的政府，希望有資訊就盡快公布，「無嘢隱瞞」，當初宏志閣檢取棚網樣本合格，以及後來發現有其他不合格結果，都是即時向公眾交代。

因為大家都係好關注，如果我哋等到好遲、好多宗報告先去公布呢，我相信社會會有好多揣測，亦都覺得我哋係唔透明嘅。 保安局局長鄧炳強

