宏福苑火災｜傳大批人改戶口住址呃資助　銀行公會：須交證明文件

大埔宏福苑火災傷亡慘重，亦造成大批居民流離失所，社會各界紛紛推出措施支援，期間有騙徙乘機混水摸魚，網上流傳有大批人疑似到銀行更改戶口地址為宏福苑，以騙取災民資助。香港銀行公會回覆查詢表示，主要零售銀行近日已就客戶更改地址至宏福苑的申請，向前線員工作出指引，例如需要提交有效證明文件、提供更改地址原因等，同時加強後台抽查。



滙豐銀行表示，為確保宏福苑居民支援計劃用得其所，暫時不會接受更改住址或通訊地址為該屋苑之申請。



大埔宏福苑宏志閣居民12月3日，在政府安排下可返回處所領取個人物品。(資料圖片)

銀行公會指示銀行要求客戶提供更改地址原因 同時加強後台抽查

香港銀行公會表示，大埔五級火警發生後，一直與監管機構及銀行業界保持緊密聯繫，協調業界儘快落實各項緊急支援措施，確保受災居民得到適切協助。

銀行公會亦提醒業界及市民提高警覺，防範不法之徒借機行騙。為防止有人魚目混珠，主要零售銀行近日已向前線及相關部門的員工，就客戶更改地址至大埔宏福苑的申請作出指引，例如客戶提出申請時需要提交有效證明文件、提供更改地址原因等，同時加強後台抽查。

金管局表示，與銀行業界和警方保持緊密溝通，銀行已加強監察和防範大埔火災相關的最新騙案手法，並積極配合警方的調查工作。

網上流傳有大批人疑似到銀行更改戶口地址為宏福苑，以騙取災民資助。（網上截圖）

滙豐銀行暫停處理更改轉地址為宏福苑申請

渣打銀行回覆指已作出相關指引。滙豐銀行表示，暫時不會接受更改住址或通訊地址為宏福苑之申請。

恒生銀行表示，注意到近日有騙徒利用不幸事件以不同手法行騙，已加強保安措施，並與警方保持密切聯絡。銀行也提醒市民提高警惕，如遇到任何自稱本行的可疑來電、電郵、短訊或網站，請將相關資料發送至 phishing@hangseng.com 或致電2822 0228。如懷疑受騙，請致電「防騙易18222」熱線查詢，或報警求助。