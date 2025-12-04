宏福苑大火｜房屋局最快下周抽取混凝土芯樣本　分析樓宇結構

大埔宏福苑火災的善後及相關調查工作持續，當局周三（3日）表示，房屋局獨立審查組聯同結構工程專家及房屋署專業人員，最快下周抽取宏福苑相關樓宇的混凝土芯樣本作詳細結構分析，並將會與緊急維修承建商、警務處及消防處，對少量結構損壞較嚴重單位進行進一步鞏固工程。另外，審查組周三派出專隊到租置屋邨柴灣峰華邨、居屋屋苑深水埗怡閣苑，現場實地採集棚網樣本，並收取承建商提供的檢測證書進一步跟進。



大埔宏福苑部份棚網不符阻燃標準。（資料圖片 / 夏家朗攝）

15公共屋邨維修棚網將全數拆除

當局指出，四個居屋屋苑（包括沙田穗禾苑、深水埗清麗苑、深水埗怡閣苑及觀塘安基苑）的註冊承建商，已陸續拆除屋苑內棚網；柴灣峰華邨的承建商亦已開始拆除棚網。審查組會繼續監察及跟進。至於公共屋邨，目前有15個屋邨有進行局部較大範圍而有棚網的維修工程，有關棚網將全數拆除，並於周四（4日）完成。

發展局因應警方最新調查，為保障公眾安全及為免住戶／商戶忐忑不安，周三宣布所有現正進行大維修的樓宇，包括公營、私人樓宇和政府大樓，如果外牆設有棚網，需要即時將棚網下架，並停止外牆工程。相關承建商在未來3個工作天，即本周六（6日）或之前完成棚網下架。

▼12月1日 警方災難遇害者辨認組宏福苑大廈內搜索▼



勞工處已巡175地盤提13宗檢控

截至周三，屋宇署已就398幢有棚網的私人樓宇抽取樣本，陸續分批送交測試，建築署亦已巡查轄下所有18個工務工程樓宇項目並取樣檢驗。

另外，勞工處繼續巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排。截至周三下午4時，勞工處已巡查175個建築地盤，共發出92份書面警告及49張敦促改善通知書，並提出13宗檢控。

▼12月2日 警方及消防員續在大埔宏福苑調查▼

