宏福苑火災｜李家超要求擁調查權部門助獨立委員會　嚴格跟進問責

大埔宏福苑火災發生後第八日，港府今日（4日）連續第九年舉辦「國家憲法日」座談會。會議開始前，全體與會人士默哀一分鐘，會上不須鼓掌。行政長官李家超致辭時首先提及宏福苑火災，稱港府會徹底調查起火和火勢迅速蔓延的原因，檢視現行政策，「必定會嚴肅查明真相，嚴格跟進問責，避免災難重演。」



坊間關注針對事件成立由法官主持的「獨立委員會」的調查權、傳召權，李家超表示可要求擁有調查權力的政府部門協助工作，早日完成建議和提交報告。



12月4日，國家憲法日座談會開始荊，全場默哀一分鐘。（政府新聞網）

李家超：必定嚴肅查明真相 嚴格跟進問責

李家超在「國家憲法日」座談會上致辭時，首先向宏福苑火災罹難者表達深切哀悼，並向罹難者家屬與災民表達誠摯關懷。他強調，政府必須以最嚴肅的態度，徹底調查起火和火勢迅速蔓延的原因，檢視現行政策、釐清相關責任，「確保制度漏洞得以填補」。

他表示，針對事件成立的由法官主持的獨立委員會，將包括有經驗的專業人士，並可要求擁有調查權力的政府部門，協助委員會高效工作，全方位審視事件，早日完成建議和提交報告。

我們必定會嚴肅查明真相，嚴格跟進問責，避免災難重演。 李家超

12月4日，行政長官李家超出席國家憲法日座談會。（政府新聞網）

李家超：火災後更相信憲法精神在於保障人民福祉

李家超又指，今次火災令他更相信發展憲法精神，在於對人民福祉的的切實保障，法律的終極追求，是讓每個人在它的庇護下擁有溫暖的人生。他續指中華民族復興已經進入不可逆轉的歷史進程，國家引領香港特區走向偉大復興，香港必須做好以下三方面的角色和貢獻：

第一，香港必須維護憲法和基本法，完善特區選舉制度，落實愛國者治港原則，完成基本法第23條本地立法，以實際行動落實憲制責任。

12月4日，行政長官李家超出席國家憲法日座談會。（政府新聞網）

第二，必須更好融入和服務國家發展大局，「十五五」規劃建議關乎國家發展藍圖，和香港息息相關，必須掌握國家未來發展方向和鞏固機遇。

第三，必須當好中華文化和世界各地文化交流的橋樑，在世界舞台上講好香港故事，講好「一國兩制」成功實踐的真實故事。