宏福苑火災｜維修承建商宏業建築曾獲市建局評分100分　現遭除名

市區重建局設有「樓宇復修公司登記計劃」，業主可透過網頁了解承建商或顧問資料。日前該網頁顯示，宏福苑大維修承建商「宏業建築工程有限公司」於項目管理評分獲100分滿分，惟現時網頁已找不到宏業或顧問公司「鴻毅建築師有限公司」的資料。



樓宇復修公司登記計劃的計劃手冊特別指明「評核準則是按照指定核心要求核對清單，評核服務提供者在各方面的表現。評核只包括機制或系統的存在性，而並不涵蓋該機制或系統本身的質量。」換言之，公司只要設立一套機制便可以在評核中獲高分，這套機制不需要行之有效。



市建局回覆查詢時確認，因應執法部門已就宏福苑火災成立聯合調查小組，拘捕涉事兩間公司多名相關者，故根據指引撤銷兩間公司登記。



「樓宇復修公司登記計劃」網頁截圖。

火災翌日，警方在宏業位於新蒲崗的寫字樓以涉嫌誤殺拘捕一名男子。（黃偉民攝）

計劃手冊指明評核只評機制是否存在 不涵蓋該機制質量

根據樓宇復修公司登記計劃的計劃手冊，評核「旨在判斷申請者在進行樓宇復修工程項目時，是否在品質管理、專業服務及顧客服務等範疇具備相關的機制或系統」。手冊特別指明「評核準則是按照指定核心要求核對清單，評核服務提供者在各方面的表現。評核只包括機制或系統的存在性，而並不涵蓋該機制或系統本身的質量。」

換言之，公司只要設立一套機制便可以在評核中獲高分，這套機制不需要行之有效。結果，宏福苑大維修承建商「宏業建築工程有限公司」於項目管理評分獲100分滿分。今日，網頁顯示計劃共有118間公司，34間拿到100分。

市建局：當已登記公司遭投訴或出現負面報道 會撤銷其登記

不過，現時在網頁已搜尋不到獲100分的宏業。市建局回覆查詢時稱，樓宇復修公司登記計劃手冊中列明，當已登記公司遭投訴或出現負面報道，而該負面報道與登記公司的登記範圍有關，市建局會撤銷其登記。

市建局說，為加強公眾理解，登記計劃的審核範疇、方法與準則及結果展示方式等將進一步完善。至於「項目管理評分」方面，局方解釋，評分涵蓋8個範疇，包括實際參與維修工程的專業人員、會被遮擋或掩蓋的工程部分的施工管理、材料呈報審批、工程缺陷的修補和審批、工程變更審批、發放最後一期的工程費用、投訴處理，以及分判商的管理。局方表示明白現行表達方式有可能令公眾理解為「對該公司的整體評價」，而非實際上只對該公司在項目管理的系統完整方面的評核結果。