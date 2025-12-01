宏福苑火災｜屋宇署公布承建商宏業28已停工私樓名單　涵半山豪宅

宏福苑五級大火，死傷慘重，屋苑大維修工程承辦商宏業建築，另承建28項私樓工程，屋宇署前日（11月29日）勒令暫時停工。屋宇署今晚（1日）回覆《香港01》查詢提供有關名單，當中包括西半山豪宅寧養臺、西灣河太康樓等，惟未見屯門怡樂花園。署方又指，相關工程項目或只涉及樓宇個別單位。



大埔宏福苑五級大火，現場滿目瘡痍。（黃學潤攝）

屋宇署回覆《香港01》查詢指，紀錄顯示，負責宏福苑維修的承建商宏業建築工程有限個公司，目前是涉及28項私樓工程的承建商，當中11項是由宏業作為註冊承建商的私人樓宇維修工程，而17項是由宏業作為註冊承建商的加建及改建工程。屋宇署已於11月29日勒令該28個私人樓宇工程項目暫時停工。

涉及的樓宇名單（部分工程項目或只涉及樓宇個別單位）



1. 柴灣新業街7號協興工業大廈

2. 北角春秧街89號大興大廈

3. 西灣河康祥街8號太康樓

4. 銅鑼灣軒尼詩道451-457號勝華樓

5. 般咸道78號寧養臺

6. 中環德己立街2-18號業豐大廈

7. 香港高陞街48-66號

8. 堅道135-137A號

9. 干德道14號翡翠樓

10. 堅道110-118號

11. 軒尼詩道187-193號濂風大廈

12. 西營盤水街1C-1K號及安寧里1-15號

13. 錦屏街21-27號及21A-27A號

14. 香港仔大道166-168號.

15. 跑馬地奕蔭街34-36號

16. 旺角水渠道34-36A號東樂大樓

17. 九龍城衙前圍道32號衙前圍大樓

18. 何文田何文田街38-40號文裕閣

19. 九龍塘太子道西237A號華美閣

20. 彌敦道510-512號

21. 長沙灣青山道332-334號

22. 必嘉圍7-21號，必嘉街44-50號及溫思勞街51-57號

23. 水渠道34-36號 （涉及2個項目）

24. 葵涌青山公路-葵涌段539號昌宏大廈

25. 葵涌光輝圍39A號昌偉大廈

26. 大埔鄉事會街41-49號，運頭街51-53 號，2C－2O運頭坊及大火里6-8號

27. 石湖墟新財街1-5號及新勤街2-6號慎忠樓



此外，屋宇署巡查時發現兩項樓宇维修工程以塑膠板遮封窗戶，包括北角富澤花園，項目註冊承建商為源發建築工程有限公司，宏業為項目經理；以及中環中旅大廈的樓宇維修工程，項目註冊承建商為富林工程營造有限公司。為審慎起見，屋宇署已命令該兩項目暫時停止工程。