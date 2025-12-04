律師陸建廷與12歲女童性交　官斥只為滿足性需要並非情侶　囚43月

律師陸建廷交友程式認識12歲女童後，兩度與女童性交，並拍下女童裸照及影片，早前承認非法性交等5罪。陸求情時指女方作主動，又稱與女方相愛，且不涉金錢誘惑。案件今(4日)在區域法院判刑，區域法院暫委法官勞潔儀判刑時稱，被告利用事主的好奇心犯案，若他是關心及保護事主，應該使用安全套，認為被告只想滿足其性需要，並非如被告所說的情侶關係，判他入獄3年7個月。



被告陸建廷（39歲，律師），被控2項與13歲以下女童非法性交，2項製作兒童色情物品，及1項促使16歲以下人士製作色情物品罪，指他於2024年3月在青衣珀麗灣某單位，兩度與12歲女童X非法性交；並有製作兒童色情物品，包括 X的合共204張照片及9個錄影片段，及促使女童X製作其乳房照片。

被告陸建廷承認與12歲女童兩度發生性行為。(網上圖片)

被告帶事到家用膳後性交

案情指，女童X在2011年出生，事發時12歲，是一名中一學生。被告是事務律師。兩人於2024年初，透過交友軟件「Heymandi」認識，被告自稱當時28歲。他們在同年3月4日相約見面，之後到被告馬灣的住所，被告途中曾親吻X。二人飯後到被告臥室，被告在X的同意下，戴上避孕套與X性交，並用手機拍攝20張X的裸照。

中途脫避孕套並拍性交片

同月28日，二人第2次見面，被告再帶X到其住所。X喝了1至2罐啤酒，被告再要求性行為。被告有使用避孕套，但中途脫下。X曾憤怒地指責被告，但被告繼續性行為，並要X為他口交。被告又用手機拍下X共184張裸照，並錄製9段性交影片，亦有傳送給X。

X父發現裸照後報警

X父同年5月發現X與被告的對話紀錄，及有數張X的自拍裸露，X認與被告發生性行為。X父翌日報警。警方調查時發現二人的telegram對話中，被告曾要求X上傳胸部照片，又建議X可醉酒下嘗試口交，他又對X稱對避孕套過敏。警方其後在被告手機發現他與X的相片及影片。

辯方指二人以男女朋友相待

辯方求情時指，被告與X所用的交友軟件Heymandi，只准18歲以上人士使用，且事主自稱是DSE學生，故被告以為她成年，直到看到相片才知事主未成年。但被告相信當時二人相愛，事主亦有作主動，兩人如男女朋友般會一同進餐及往沙灘等，不涉性誘拐或金錢誘惑。事主的創傷報告亦指事件未有對她造成創傷。

案件編號：DCCC3/2025