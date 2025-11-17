律師陸建廷涉與12歲女童性交　求情指女童作主動　女方未受創

律師陸建廷在交友程式認識12歲女童後，曾兩度與該女童性交，並拍下女童裸照及影片等，他早前承認非法性交等5罪，其律師今(17日)代為求情，指被告使用的程式Heymandi只許18歲以上人士使用，故被告與女童相識之初，他並不知女童未成年。又指被告與女童相愛，且由女方主動，案件不涉性誘拐或金錢誘惑，事主亦未有因這事而受到創傷。暫委法官勞潔儀把案押後至12月4日判刑，被告繼續還押。



被告陸建廷（39歲，律師），被控2項與13歲以下女童非法性交，2項製作兒童色情物品，及1項促使16歲以下人士製作色情物品罪，指他於2024年3月在青衣珀麗灣某單位，兩度與12歲女童X非法性交；並有製作兒童色情物品，包括 X的合共204張照片及9個錄影片段，及促使女童X製作其乳房照片。

被告陸建廷。(網上圖片)

報告指被告並無戀童傾向

辯方引述被告的心理專家報告指，他沒有戀童傾向，當時認為二人相愛，但同意他作為成年人，應對事件負上責任，故選擇盡快認罪。他已深切反省，有真誠悔意，且重犯機會低，望法庭輕判。

指X主動問被告家中是否有安全套

辯方引述雙方的Telegram對話指出，事主X曾傳送性相關的影片予被告說：「你有無咁勁？」其後她又分享自己會看「H漫」；事主又曾問被告家中有沒有安全套，被告表示對安全套敏感時，X回應說：「我又強姦唔到你」。

看照片始知X未成年

辯方續指，交友軟件Heymandi限制18歲以上人士方可使用，且事主表示她是DSE學生，令被告以為她已成年，直到看到事主的相片後，才知事主未成年。但被告相信當時二人相愛，且是由事主作主動，兩人互相以男女朋友看待，會一同進餐、相約往沙灘等，事件不涉性誘拐或金錢誘惑。事主的創傷報告亦指事件未有對她造成創傷。

曾捐100萬支持足球發展

辯方續引述被告的背景報告指，他現年40歲，在香港出生。自小父母離異，惟其成績優異，擁有中文大學及科技大學的學位。至今為止，被告已還押18個月。被告與家人連繫密切，父母每星期均會探訪，反映他有充足的家庭支持。被告曾捐款100萬予皇馬基金會，以支持足球發展。

案發時女童是中一生

案情指，女童X在2011年出生，事發時是12歲中一學生，被告是事務律師。兩人於2024年年初，透過交友軟件「Heymandi」認識，被告自稱當時28歲。

在2024年3月4日早上，二人相約見面後乘車到馬灣，被告途中有親吻X，並帶X到他位於馬灣的住所。二人飯後被告帶X到其臥室，被告在取得X的同意後，戴上避孕套與X性交，並用手機拍攝20張X的裸照。

被告性交中途脫避孕套

在2024年3月28日，二人第2次見面，被告再帶X到其住所。X在好奇心驅使下，喝了1至2罐啤酒，被告要求與X發生性行為。被告有使用避孕套，但中途脫下。X曾憤怒地指責被告，但被告繼續性行為。除了性交外，二人亦有口交。被告並用手機拍攝184張X的裸照及錄製9段與X的性行為影片，並傳送給X。

X父發現二人對方及裸照後報警

X父同年5月發現X與被告的對話紀錄，並有數張X的自拍裸露，X承認曾與被告發生性行為。其父翌日報警。

在二人的telegram對話中，被告曾要求X傳送胸部照片給他，又提議X可在醉酒下嘗試為他口交，X曾問被告會否用避孕套時，被告稱對避孕套過敏。被告其後被捕，警方並在其手機撿取他與X的相片及影片。

案件編號：DCCC3/2025