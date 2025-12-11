古埃及展周邊產品斷貨　香港故宮拆解設計理念　盲盒公仔打版七次

一年多前，香港故宮主管零售的黃恩棋收到館長指示，要為「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」超前部署及設計周邊商品。當時館長給她三大使命：要多、要快、要好。目標只有一個：不要虧損。



展覽自上月20日開放，黃恩棋的團隊交出亮麗成績表—— 團隊推出140件文創產品，超過故宮開館3年多以來總和120件；訪客紛紛拿着盲盒和黑貓公仔打卡，網上好評如潮；館長預計文創產品年收益由以往約600萬元，急增至3、4千萬元。



黃恩棋原以為貨量足以賣一、兩個月，怎料有產品幾天已斷貨。她歸功於年輕四人團隊緊貼潮流脈搏，洞悉毛公仔及盲盒等產品較受歡迎。設計上團隊苦思如何將木乃伊等元素變得可愛，其中一款盲盒公仔就曾經「打版」七次，眼睛形態也有五個版本。她預告團隊正設計新一批產品於農曆新年前後推出，更會聯乘國際知名品牌。



香港故宮文化博物館館長吳志華（右）給商品零售及場地銷售主管黃恩棋的目標只有一個：不要虧損。（夏家朗攝）

香港故宮設計的古埃及文明大展盲盒今月初已售罄。（夏家朗攝）

香港故宮團隊推出140件文創產品，超過故宮開館3年多以來總和120件。（夏家朗攝）

年輕小型設計團隊 憑潮流觸覺突圍

香港故宮商品零售及場地銷售主管黃恩棋的4人團隊來自不同的範疇，其中兩人熟悉時裝、一人有高級禮品背景，而他們的共通點是年輕及喜歡購物，令他們對購物潮流有觸覺。團隊察覺到近年毛公仔很受歡迎，於是設計「法老貓咪毛公仔系列」，開賣幾日已售罄，現時需要預訂，網上更一度出現炒賣潮。

（賣晒）我哋都覺得好驚訝，我哋預嘅貨量諗住可以簡單度過一、兩個月，冇諗過個零禮拜個銷售額就已經太高。 商品零售及場地銷售主管黃恩棋

「法老貓咪毛公仔系列」開賣幾日已售罄。（香港文化故宮博物館相片）

盲盒原本僅吊飾 「打版」約七次才拍板

一套六款的盲盒亦於今月初售罄，黃恩棋表示團隊原本想過推出吊飾，但由於想加入興奮的感覺，最終採用時興的盲盒形式。公仔設計也花了很多心思，以其中一款「胃卡諾皮克罐」為例，該罐其實是用作盛載木乃伊的胃，團隊一直在研究如何將它變成一個不會令人覺得嘔心的角色。

他們設計多個版本，尋找內地高級禮物工廠「打版」打了六、七次，光是角色眼睛便已有四、五個版本。最終盲盒大受歡迎，團隊交出亮麗成績表。

我哋團隊最開心唔係話賣咗幾多，係大部分網民都話質素好高。 商品零售及場地銷售主管黃恩棋

香港故宮商品零售及場地銷售主管黃恩棋的4人團隊來自不同的範疇，其中兩人熟悉時裝、一人有高級禮品背景。（夏家朗攝）

古埃及文明大展盲盒共有6款，每款128元，款式隨機。左三為「胃卡諾皮克罐」。（香港故宮文化博物館）

設計過程另一大挑戰是運用「古埃及文字」，黃恩棋說團隊想將文字元素滲透在產品設計及包裝上。可是，不同年代的古埃及文字有所不同，團隊首先要決定用哪一個年代的文字，然後再決定形象、顏色及設計，花費了很多時間。

這把間尺上有由A至Z、26個古埃及文字，是黃恩棋和團隊努力的成果之一。（夏家朗攝）

文創產品加入教育元素 延續觀展體驗

全球的博物館舉辦過不少古埃及展，對黃恩棋的團隊而言是一張雙面刃—— 一方面可以參考許多商品，但要創新亦有一定難度。她坦言曾參考其他博物館的商品，但始終目標之一是希望生產獨特的文創產品。

她以「法老王擦膠」為例，團隊特意設計成頭髮的部分會被「擦去」，靈感來自於大部分法老王因古埃及太熱而剃光頭。

法老王（文創產品）大家都有，但係點樣去twist（扭轉）佢個設計呢？點樣應用落個產品度呢？我哋希望透過一個Icon （代表形象）帶出一啲特別啲嘅教育意義。 商品零售及場地銷售主管黃恩棋

團隊特意設計「法老王擦膠」成頭髮的部分會被「擦去」，靈感來自於大部分法老王因古埃及太熱而剃光頭。（香港故宮文化博物館圖片）

農曆新年聯乘國際品牌推新品

法老貓公仔和盲盒早前已售罄，香港故宮即將公布補貨消息，黃恩棋強調不想因急於生產而犧牲產品質素。她又透露團隊正設計新一批產品，預計將於農曆新年前後推出，亦會聯乘國際知名品牌，希望再次掀起熱潮。。

