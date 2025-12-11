古埃及展爆紅　香港故宮館長稱強心針　料文創生意「1蚊變50蚊」

香港故宮文化博物館《古埃及文明大展──埃及博物館珍藏》上月20日開幕後首個周末爆滿，一度要暫停現場購票，館方團隊開發的部分文創產品亦售罄。館長吳志華表示，古埃及文物展在香港一向「好好收」，但一開幕便「逼爆」仍是意料之外。館方正研究一系列入場安排措施，包括周日延長開館時間、將人潮分流至早上及黃昏，周末視乎情況不設即場賣票，避免展館過度擠逼。



去年故宮入場人數較前年下跌27%，吳志華認為與香港「整體環境」有關，連帶尋求贊助亦有困難。他形容這次展覽爆紅正好是一支「強心針」，有信心破記錄達70萬人次觀眾入場。他又稱如果以往文創產品能帶來一元生意，現時已升至40至50元，預計整體銷售額由每年約500萬元，增加至3、4,000萬元，形容算是十分成功。



香港故宮文化博物館館長吳志華表示，「古埃及文明大展」是支「強心針」，對收入及入場人數有很大幫助。（夏家朗攝）

「古埃及文明大展」由香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。（夏家朗攝）

香港故宮文化博物館「古埃及文明大展」的焦點展品，包括約公元前1550至公元前1295年的圖坦卡門巨像。館方配以多媒體投影，重現巨像缺損部份。（夏家朗攝）

原料聖誕迎首個人潮高峰 豈料開幕首周末已爆滿

吳志華投身博物館行業近40年，他接受《香港01》專訪時說有些展覽在香港多年來都「好好收」，包括埃及展、兵馬俑展、恐龍展，以及較近年出土的三星堆文物。他形容這次「古埃及文明大展」是香港故宮自2022年開幕以來最受歡迎的展覽，開幕後首個周本旋即出現人潮，一度要排隊45分鐘入場，以及暫停現場售票。

因為個展覽有9個月時間，我哋估計熱度慢慢會喺聖誕假期開始，先會有好大好大人潮出嚟，但係嚟早咗…… 我哋唔係完全冇部署，我哋係有部署，但係突如其來嘅人潮係令到我哋處理上有困難。 香港故宮文化博物館館長吳志華

「古埃及文明大展」開幕後首個周本旋即出現人潮，一度要排隊45分鐘入場，以及暫停現場售票。（資料圖片/董素琛攝）

香港故宮文化博物館館長吳志華形容這次「古埃及文明大展」是自2022年開幕以來最受歡迎的展覽，入場人數有望達70萬創開館以來新高。（夏家朗攝）

稱展覽高質令觀眾久留 需時疏導人潮

吳志華認為這次展覽成功有三大因素：展品直接由埃及運到；館方展覽配套質素高；文創產品令觀眾體驗更圓滿。他提到以往香港的古埃及展覽通常是歐美博物館館藏的國際巡展，這次則由他親自與埃及最高文物委員會洽談，在上海博物館協助下促成合作。展品直接由埃及運到香港，對香港市民及旅客吸引力大增。

其次是由館方設計的多媒體影片、講解員講解及導賞機廣播內容質素「做到最好」，令觀眾停留時間較長，因此亦需要較長時間疏導人潮。他舉例有些國際大企業的行政總裁及「VIP」（貴賓），百忙之中到訪仍願意在展廳逗留45分鐘，可見展覽質素十分高。

我覺得最尷尬係，有時我哋同一啲外國博物館合作展覽，佢哋嘅館長有時會嚟睇。佢哋睇完都係話『哎呀，你哋做得比我哋好』。 香港故宮文化博物館館長吳志華

吳志華認為「古埃及文明大展」的展廳設計及多媒體設計質素很高，令觀眾停留較長。（夏家朗攝）

文創產品熱賣斷貨 料1元生意變50元

吳志華亦認為文創產品亦令觀眾體驗更圓滿，帶來開心和喜悅。他提到館方為古埃及大展推出140件文創產品，超過故宮開館3年多以來總和120件。其中「法老黑貓毛公仔」開賣3天已售罄，盲盒亦於今月初賣完，估計今月稍後補貨。

我畀設計團隊嘅使命係要多、要做得快、要做得好。省錢就唔需要嘅，我哋呢個都係投資嚟嘅…… 譬如你買一個公仔，你會帶住招搖過市，啲人話好靚，你話比佢聽『係去埃及文物展度買，好好睇，你見唔見到呢個法老啊？』文創產品嘅力量就喺呢度。 香港故宮文化博物館館長吳志華

以往香港故宮每年文創產品收益約5、6百萬元，吳志華預計明年銷售額受古埃及展帶動可能達3、4千萬元，形容算是十分成功。他說：「如果我哋以前做一蚊生意嘅話，呢次埃及展帶畀我哋嘅收入，係40到50蚊嘅生意。」

以往香港故宮每年文創產品收益約五、六百萬元，吳志華預計明年銷售額受古埃及展帶動可能達3、4千萬元。（夏家朗攝）

以往香港故宮每年文創產品收益約五、六百萬元，吳志華（右）預計明年銷售額受古埃及展帶動可能達3、4千萬元。（夏家朗攝）

近期難覓贊助 古埃及展成強心針

香港故宮2023年總訪客達125萬人次，去年下跌至91萬人次，跌幅達27%。吳志華認為參觀人數及收入下跌與香港「整體環境」有關，部分贊助商亦開始有困難，不願再贊助。他相信這次展覽是一支「強心針」，對今明兩年的參觀人數及收入有很大幫助，其中單計「古埃及文明大展」有望達70萬人次入場，成為開館以來最受歡迎的展覽。

所以點解我哋咁殷切要做呢個埃及展，我哋想希望將呢樣嘢重新再起返返嚟。同埋當然我哋人數下跌，開館之後第三年其實個熱潮（退卻）係好平常，𠵱家啱啱好個『Cycle』（循環），我哋又上返返嚟。 香港故宮文化博物館館長吳志華