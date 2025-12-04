宏福苑大火｜麥美娟：未來將安排災民由臨時住宿搬至過渡性房屋

大埔宏福苑五級火，數千人一夜痛失家園。政府安排多間過渡性房屋、酒店及青年宿舍作長期或緊急安置。民青局局長麥美娟今日（4日）表示，未來會安排居住於緊急安置居所的災民搬至過渡性房屋單位，希望陸續為他們解決住宿需要。



民青局局長麥美娟今日（4日）表示，未來會安排居住於緊急安置居所的宏福苑災民至過渡屋，希望陸續為他們解決住宿需要。（林子慰攝）

1200多人住酒店或青年宿舍

大埔宏福苑五級火，不少居民失去居所。為安置災民，政府安排酒店、青年宿舍等作臨時住宿，以及過渡性房屋作長期安置。麥美娟表示，截至昨日，已有526戶，即1,241人入住進民青局統籌的青旅及酒店作臨時安置，亦有2,000多人獲長期安置，搬進過渡性房屋。

多數臨時住宿有入住限期，麥美娟表示，現在有2,000多間臨時住宿單位予災民短期入住，長期解決問題要時間，稍後會安排他們（即現時於臨時住宿的居民）搬至過渡性房屋，希望陸續為他們解決住宿需要。

部份災民已入住啟德方艙醫院改建而成的「啟航1331」。（資料圖片／廖雁雄攝）

營運者安排來往大埔穿梭巴士助居民往返大埔處理事務

麥美娟表示，所有臨時住宿及過度性房屋皆免除租金。她表示，部份災民已入住啟德方艙醫院改建而成的「啟航1331」青年旅舍，營運方為了便利災民返回大埔處理生活事務，將安排穿梭巴士往返兩地，稍後將公布詳情。而「啟航1331」內已有社工及醫療團隊駐守，隨時可提供情緒支援等協助。

部分安置地點位置偏僻、欠缺生活配套，她表示若之後居民有任何需要，當局將按他們需要增加設施，政府確保災民需求可得到解決。

運輸署今日表示，持續督導公共運輸服務營辦商加強服務，加派車輛和人手，支援入住各區過渡性房屋的大埔宏福苑火災居民。至今各過渡性房屋項目的公共運輸服務表列如下：

各過渡性房屋項目的公共運輸服務。（政府新聞處圖片）

運輸署表示，有關專營巴士及專線小巴服務詳情，可參閱運輸署網頁及各專營巴士營辦商網頁；署方會繼續與相關過渡性房屋項目營運機構和公共運輸服務營辦商緊密協調，照顧居民的出行需要。