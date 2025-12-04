宏福苑大火｜災後取消飲宴活動　有酒樓12月失800圍宴席料達320萬

大埔宏福苑五級火災釀成最少159人死亡，社會氣氛沉重，政府帶頭取消所有慶祝活動聚焦處理災後支援，有不少行業亦將年底舉辦的飲宴活動延期或取消，餐飲業界因而受到牽連。其中旺角倫敦大酒樓，近日收到大量團體取消宴會訂枱，包括政府機構、紀律部隊、醫院及同鄉會等，負責人稱預料12月有約800圍酒席取消，若以每圍酒席平均4,000元計算，損失生意額達320萬元，包括昨晚（3日）有同鄉會取消約50圍酒席。他又指部份茶客慷慨向災民捐款，因而減少消費，今日午市可見較往日同期營業額跌逾10%。



香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡。（Reuters）

香港大埔宏福苑11月26日發生大火，造成多人傷亡。（Reuters）

大埔宏福苑火災後各行各業取消或延期飲宴活動

大埔宏福苑發生五級火災後翌日（11月27日），政府宣布取消所有慶祝活動，政府官員減少非必要的公開活動，專心處理災後支援工作。隨後多間跨國金融公司也取消聖誕節前的慶祝活動，演藝界也取消或延期多場演唱會及娛樂活動。

旺角倫敦大酒樓12月有約800圍酒席被取消。（資料圖片／黃浩謙攝）

倫敦大酒樓收到大量團體取消宴會 12月約800圍酒席取消

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠透露，12月臨近年底及聖誕節，一向以來是酒樓的旺季，不過大埔宏福苑火災發生後，收到大量團體致電取消宴會預約，包括政府機構、紀律部隊、醫院及同鄉會等，粗略估算12月需取消約800圍酒席，例如昨晚（3日）便有同鄉會取消約50圍酒席。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠。（資料圖片／黃浩謙攝）

宴會生意料損失320萬元 茶市生意跌逾10%

蘇萬誠表示，由於不收取訂金，若以每圍酒席平均4,000元計算，估計損失生意額達320萬元。至於茶市方面，他認為受到社會氣氛影響，加上部份茶客慷慨向災區捐款，減少消費，今日午市生意額較往日同期跌逾10%。

站喺酒樓立場，生意損失嚴重，我一個月都賺唔到百幾萬，即係今個月一定會蝕本。但希望明天會更好，少啲意外發生。 旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠

旺角倫敦大酒樓至今保留及沿用各款點心車。（資料圖片／黃浩謙攝）

茶客對樓宇安全產生恐慌 近日熱烈討論誰對誰錯

蘇萬誠並觀察到茶客明顯對樓宇安全產生恐慌，他們近日茶餘飯後熱烈討論誰對誰錯，如何防範火災發生，以及擔心棚網的安全。他又慶幸沒有酒樓同事居住在宏福苑，由於酒樓將錄得嚴重虧損，避免增加公司營運的負擔，他選擇以私人形式向災區捐款。